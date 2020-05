Quinze milliards d'euros pour le développement rural !

Une mesure nécessaire et bienvenue pour le secteur agricole.

La Commission européenne a annoncé hier les grandes lignes du plan de relance européen.

Ce plan prévoit une enveloppe de 15 Mrd d'euros pour le second pilier de la PAC, ce qui viendra compenser en partie la forte baisse initialement prévue dans le projet de budget, baisse qui reste d'actualité - même si moindre - dans la proposition budgétaire révisée.

Les Chambres d'agriculture saluent cet effort financier.

Les agriculteurs ont été au rendez-vous pendant cette crise sanitaire en maintenant leur activité essentielle dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Cependant certains secteurs ont été sévèrement touchés.

Les Chambres d'agriculture proposent des actions de relance, s'appuyant notamment sur la reconquête de notre souveraineté alimentaire et la nécessaire relocalisation de la production. Ces propositions, visant à relancer l'économie agricole, permettront ainsi de redynamiser la vie dans les territoires et de renforcer l'emploi.

Pour accompagner ces actions, les mesures mises en place par la Commission devront être dirigées vers des investissements dans le secteur agricole pour le pérenniser et dynamiser l'économie.

Investissements permettant de reterritorialiser la production alimentaire, privilégier l'installation des jeunes agriculteurs et accompagner les transitions agroécologiques nécessaires pour relever les défis économiques, climatiques et environnementaux qui pèsent lourdement sur l'agriculture.

'Les Chambres d'agriculture seront présentes auprès des agriculteurs et des acteurs des territoires afin d'accompagner les évolutions induites par la crise sanitaire et économique.

Devant les nombreuses attentes vis-à-vis du monde agricole, les Chambres d'agriculture rappellent aussi l'importance d'un maintien du budget PAC à son niveau actuel.

Le plan de relance de la Commission européenne va dans le sens des actions proposées par les Chambres d'agriculture pour le redressement de l'agriculture française qui seront présentées à la presse la semaine prochaine' Sébastien Windsor, président des Chambres d'agriculture.

