Quoi de neuf dans la répression chinoise des crypto-monnaies ?

Les régulateurs les plus puissants de Chine ont intensifié la répression du pays contre les cryptomonnaies avec une interdiction générale de toutes les transactions de crypto et de l'exploitation minière de crypto.

Le mouvement a envoyé le bitcoin et d'autres pièces majeures plus bas, ainsi que la pression sur les stocks crypto et liés à la blockchain.

QUOI DE NEUF ?

Dix agences chinoises, y compris la banque centrale et les régulateurs bancaires, des valeurs mobilières et des changes, ont promis de travailler ensemble pour éradiquer l'activité "illégale" des cryptomonnaies.

Alors que la Chine a mis en place des règles de plus en plus strictes sur les monnaies virtuelles, elle a maintenant rendu illégales toutes les activités qui y sont liées et a envoyé un signal d'intention qu'ils prévoient d'être encore plus durs dans l'application des règles.

La banque centrale chinoise, la People's Bank of China (PBOC), a déclaré qu'il était illégal de faciliter le commerce des cryptomonnaies et qu'elle prévoyait de punir sévèrement quiconque le ferait, y compris les personnes travaillant pour des plateformes étrangères depuis la Chine.

Le Conseil national du développement et de la réforme (NDRC) a déclaré qu'il lancerait une campagne de répression à l'échelle nationale contre l'extraction de cryptomonnaies, dans le but d'éliminer progressivement ce secteur.

QUE S'EST-IL PASSÉ AUPARAVANT ?

La Chine ne reconnaît pas les cryptomonnaies comme monnaie légale et le système bancaire n'accepte pas les cryptomonnaies et ne fournit pas les services correspondants.

En 2013, le gouvernement a défini le bitcoin comme une marchandise virtuelle et a déclaré que les particuliers étaient autorisés à participer librement à son commerce en ligne.

Cependant, plus tard cette année-là, les régulateurs financiers, y compris la PBOC, ont interdit aux banques et aux sociétés de paiement de fournir des services liés au bitcoin.

En septembre 2017, la Chine a interdit les offres initiales de pièces de monnaie (ICO) dans le but de protéger les investisseurs et de limiter les risques financiers.

Les règles relatives aux ICO ont également interdit aux plateformes d'échange de cryptomonnaies de convertir la monnaie légale en cryptomonnaies et vice versa.

Ces restrictions ont poussé la plupart des plateformes d'échange à fermer leurs portes et beaucoup d'entre elles se sont délocalisées.

Les règles relatives aux ICO ont également interdit aux sociétés financières et aux sociétés de paiement de fournir des services pour les ICO et les cryptomonnaies, notamment des services d'ouverture de compte, d'enregistrement, de négociation, de compensation et de liquidation.

En juillet 2018, 88 plateformes de négociation de monnaies virtuelles et 85 plateformes d'ICO s'étaient retirées du marché, a indiqué la PBOC.

POURQUOI CONTINUE-T-ELLE À DURCIR LES RÈGLES ?

L'énorme envolée du prix du bitcoin et d'autres pièces au cours de l'année dernière a relancé le commerce des cryptomonnaies en Chine, les investisseurs trouvant des moyens de contourner les réglementations existantes. Cela intervient alors que le pays tente de développer sa propre monnaie numérique officielle, devenant ainsi la première grande économie à le faire.

Plus tôt cette année, les régulateurs chinois ont renforcé les restrictions qui interdisaient aux institutions financières et aux sociétés de paiement de fournir des services liés aux cryptomonnaies. Selon une directive du secteur, le commerce spéculatif du bitcoin a rebondi et porte atteinte "à la sécurité des biens des personnes et perturbe l'ordre économique et financier normal".

De nombreux investisseurs chinois effectuent désormais des transactions sur des plateformes appartenant à des bourses chinoises qui ont été délocalisées à l'étranger, notamment Huobi et OKEx. Pendant ce temps, le marché de gré à gré des cryptomonnaies en Chine est redevenu actif, tandis que des salles d'échange autrefois en sommeil sur les médias sociaux ont repris vie.

Les bourses axées sur la Chine, qui comprennent également Binance et MXC, permettent aux particuliers chinois d'ouvrir des comptes en ligne, un processus qui ne prend que quelques minutes. Elles facilitent également les transactions de pair à pair sur les marchés de gré à gré qui permettent de convertir les yuans chinois en cryptomonnaies.

Ces transactions s'effectuent par l'intermédiaire des banques ou des canaux de paiement en ligne tels qu'Alipay ou WeChat Pay, bien que ces derniers aient depuis promis d'exercer une diligence raisonnable sur les clients et de mettre en place des systèmes de surveillance ciblant les sites web et les comptes clés afin de détecter les transactions illégales liées aux crypto-monnaies.

Les investisseurs particuliers achètent également de la "puissance de calcul" auprès des mineurs de cryptomonnaies, qui conçoivent divers systèmes d'investissement promettant des rendements rapides et importants.

QUEL EST L'IMPACT DE LA RÉPRESSION ?

Si les cryptomonnaies ont chuté vendredi, la baisse a été moins prononcée que celle observée en mai lorsque le Conseil d'État chinois, ou cabinet, a juré de réprimer le minage de bitcoins.

Le test sera de savoir si la Chine est capable de trouver et de punir les plateformes et les personnes qui enfreignent les règles.

Certains analystes ont déclaré que, compte tenu de ce qui s'est passé auparavant, les investisseurs déterminés trouveront probablement un moyen de négocier.

"Alors que les commerçants de détail en Chine pourraient ne plus être en mesure d'accéder aux plateformes d'échange en ligne qui sont désormais illégales, les fonds cryptographiques pourraient être en mesure de transférer la gestion de leurs fonds à l'étranger", a déclaré Ganesh Viswanath Natraj, professeur adjoint de finance à la Warwick Business School.