Quotas inchangés pour les travailleurs et prestataires de services étrangers

L'Union patronale suisse souhaite que les entreprises suisses puissent à nouveau recruter en 2021 jusqu'à 8500 travailleurs provenant de pays hors UE et AELE. Le Royaume-Uni, qui quitte l'UE, se verra attribuer un quota séparé.

Le Conseil fédéral fixe chaque année des quotas pour les travailleurs qualifiés originaires d'Etats tiers. A cette fin, il consulte notamment l'Union patronale suisse (UPS). Pour évaluer les besoins de l'économie en spécialistes étrangers, l'UPS a procédé à une enquête auprès de différents branches et s'est inspirée des prévisions économiques portant jusqu'à la fin 2021, ainsi que du dernier rapport de l'Observatoire du Seco et d'autres publications. Selon le rapport du Seco, les travailleurs nationaux et étrangers se complètent très bien et apportent à l'économie la flexibilité dont elle a besoin. L'UPS en conclut que la demande de travailleurs qualifiés étrangers ne diminuera pas en 2021 et qu'on peut même s'attendre, en matière d'immigration, à un niveau de la demande semblable à ce qu'il était avant la crise du coronavirus.

Par conséquent, l'UPS sollicite les contingents suivants: