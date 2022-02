Qwamplify : SEA – Partenaire Google Premier 2022

Smarter data for better experiences

Olivier Savaëte, DG de l'agence Qwamplify SEA, déclare : « Je suis très fier de l'équipe et ravi de ce nouveau statut très restreint qui nous permet de proposer le meilleur de la solution Google Ads à nos clients. Il vient récompenser l'excellence opérationnelle et technique des équipes et démontre la valeur ajoutée de l'agence dans la stratégie SEA de nos clients retailers, e-commerçants ou encore grandes marques. »

A propos de Qwamplify SEA

Créée en 2013, Qwamplify SEA (nouveau nom d'Adsvisers) est une agence de conseil en SEA et en Social Ads, du groupe

Qwamplify, spécialisée dans la création et la gestion de campagnes Google Ads, la mise en place de stratégies Social

Ads, et les stratégies d'acquisition pour applications mobiles. L'agence accompagne ainsi plus de 150 acteurs, PME et

Grands Groupes de tous secteurs dans leur stratégie d'acquisition de trafic on-line et off-line, en France et à

l'international.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, Coregistration, Brand Content, Social Media, Analytics) et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 850 annonceurs dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Bureau Vallée, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Foods.

Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France, ainsi qu'en Italie, Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2021, une marge brute de 21 M€ et un chiffre d'affaires de 31 M€ (+21%).

