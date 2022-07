R. Kelly poursuit la prison de Brooklyn pour l'avoir mis sous surveillance pour cause de suicide

Dans une plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Brooklyn, le chanteur R&B multiplatine de 55 ans a déclaré que les responsables du Metropolitan Detention Center ont ordonné la surveillance après sa condamnation du 29 juin "uniquement à des fins punitives" et parce qu'il était un détenu "très en vue".

L'avocate de Kelly, Jennifer Bonjean, a cité un procureur qui a déclaré que le conseiller juridique de la prison lui avait dit que "selon le département de psychologie, [Kelly] est en alerte psychologique pour diverses raisons, telles que l'âge, le crime, la publicité et la condamnation". Aucun calendrier n'a été fourni.

Bonjean n'était pas satisfaite de l'explication. "En termes simples, MDC Brooklyn est géré comme un goulag", a-t-elle écrit.

Kelly a déclaré que les "conditions difficiles" auxquelles il a été confronté ont conduit à une "détresse mentale grave" et constituent une punition cruelle et inhabituelle qui viole le huitième amendement de la Constitution des États-Unis.

Il demande des dommages compensatoires et punitifs non spécifiés, bien que le registre suggère que Kelly demande 100 millions de dollars.

La prison n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Connu pour le tube "I Believe I Can Fly", qui a remporté un Grammy en 1996, Kelly a été condamné en septembre dernier pour un chef d'accusation de racket et huit chefs d'accusation de violation de la loi Mann, qui interdit le transport de personnes au-delà des frontières de l'État à des fins de prostitution.

Les procureurs ont déclaré que Kelly a exploité sa célébrité et sa richesse pendant deux décennies pour attirer des femmes et des jeunes filles mineures dans son orbite à des fins sexuelles, avec l'aide de son entourage.

Kelly a déclaré qu'il a également été mis sous surveillance après sa condamnation.

Ghislaine Maxwell, une autre détenue de la prison de Brooklyn, a été placée sous surveillance suicide le 24 juin, quatre jours avant d'être condamnée à 20 ans de prison pour avoir aidé le financier Jeffrey Epstein à abuser sexuellement de jeunes filles mineures.

L'avocat de Maxwell a déclaré que la mondaine britannique avait reçu une "blouse de suicide" et avait été privée de vêtements, de dentifrice et de savon, bien qu'elle ne soit pas non plus suicidaire.

Les documents déposés vendredi ne disent pas quelles conditions spécifiques Kelly

a dû faire face.

Kelly doit encore faire face à un procès en août devant le tribunal fédéral de Chicago pour des accusations de pornographie infantile et d'obstruction, ainsi que diverses accusations d'État dans l'Illinois et le Minnesota.