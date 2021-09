NEW YORK, 27 septembre (Reuters) - R. Kelly a été reconnu coupable lundi par un jury fédéral des accusations d'exploitation sexuelles qui pesaient sur lui.

Après plus d'une journée de délibération, les jurés l'ont reconnu coupable des neuf chefs d'accusation auxquels il devait répondre.

Robert Sylvester Kelly, dit R. Kelly, a accédé à la notoriété dans les années 1990, à la faveur du succès de son morceau "I Believe I Can Fly". (Tyler Clifford et Luc Cohen ; version française Nicolas Delame)