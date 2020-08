communiqué de presse

17 août 2020

Dans le cadre du programme de Rachat d'actions propres autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires le 19 mai 2020, Econocom Group SE a procédé, durant la période du 11/08/2020 au 16/08/2020, aux transactions suivantes sur l'action Econocom

Group :

Date Méthode de négociation Opérations Quantités Prix (€) 11/08/2020 En Bourse Achat 56 293 2,4836 12/08/2020 En Bourse Achat 41 804 2,4776 13/08/2020 En Bourse Achat 52 119 2,4561 14/08/2020 En Bourse Achat 48 645 2,4101

Au 17 août 2020, le groupe détient, hors contrat de liquidité, 2 794 918 actions Econocom Group sur un nombre total de titres émis de 220 880 430, soit 1,27 % des titres de la société.

L'ensemble des communiqués de presse relatifs au programme de Rachat d'actions propres est publié dans la section « Information Règlementée – Opérations sur titre » du site web Finance d'Econocom.

À propos d'Econocom

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 927 millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

