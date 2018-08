(Code ISIN FR0011567908)

A la suite de l’exercice du put par les porteurs de l’obligation échangeable, un montant nominal de 370 M€ sera remboursé par anticipation, en numéraire, le 2 octobre 2018.

Rallye bénéficie d’une liquidité très solide avec plus de 1,7 Md€ de lignes de crédit confirmées et non utilisées, bénéficiant d’une maturité moyenne de 3,6 années.

