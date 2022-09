RBA d'Australie : après un resserrement rapide, un ralentissement des hausses pourrait être envisagé

Dans un discours sur les perspectives politiques, le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, a déclaré que de nouvelles hausses de taux seraient nécessaires pour contenir l'inflation, mais que le conseil de la RBA ne suivait pas une trajectoire préétablie et était conscient que les taux avaient déjà fortement augmenté.

"Nous sommes conscients qu'il y a des décalages dans le fonctionnement de la politique monétaire et que les taux d'intérêt ont augmenté très rapidement", a déclaré Lowe.

"Et nous reconnaissons que, toutes choses égales par ailleurs, les arguments en faveur d'un ralentissement du rythme d'augmentation des taux d'intérêt deviennent plus forts à mesure que le niveau du taux de liquidités augmente."

Plus tôt cette semaine, la banque centrale a relevé les taux d'intérêt d'un demi-point pour atteindre le niveau le plus élevé depuis sept ans, à savoir 2,35 %, ce qui porte la hausse depuis mai à 225 points de base.

"Mais le niveau des taux d'intérêt et la rapidité avec laquelle nous y parviendrons seront guidés par les données entrantes et l'évolution des perspectives d'inflation et du marché du travail", a ajouté M. Lowe.

Les marchés financiers sont divisés sur la question de savoir si la RBA procédera à une nouvelle hausse de 50 points de base en octobre ou si elle passera à une hausse plus normale de 25 points de base.

Pourtant, ils laissent également entendre qu'une série de hausses est encore à venir, portant les taux à un sommet autour de 3,7 % d'ici mai prochain.

M. Lowe a souligné que le conseil d'administration était déterminé à ramener l'inflation vers son objectif de 2 à 3 % au fil du temps, après avoir été surpris par la flambée des prix à la consommation de cette année, qui ont atteint un sommet de 6,1 % en 21 ans.

Il a déclaré qu'il était important que le niveau élevé actuel de l'inflation ne soit pas intégré dans les attentes en matière de fixation des prix et des salaires et a noté que, jusqu'à présent, les mesures des attentes étaient toujours cohérentes avec un retour à la fourchette de 2-3%.

Il a également noté que les embouteillages dans la chaîne d'approvisionnement mondiale s'atténuaient et que les prix des produits de base s'étaient repliés, ce qui pourrait contribuer à contenir l'inflation à terme.

"Un certain ralentissement de l'économie mondiale contribuera à faire baisser l'inflation, mais un ralentissement brutal rendrait la tâche d'assurer un atterrissage en douceur ici en Australie beaucoup plus difficile", a-t-il ajouté.