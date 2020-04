23 Avril 2020

RCI BANK AND SERVICES : INFORMATION SUR LE DIVIDENDE

DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE COVID-19

RCI Banque a annoncé aujourd'hui qu'elle suivrait la recommandation de la Banque Centrale Européenne du 27 mars 2020 concernant les distributions de dividendes. Conformément aux recommandations de la BCE, RCI Banque suspendra tout paiement de dividendes jusqu'au 1er octobre 2020 au moins.

Le Conseil d’Administration recommande à l’Assemblée Générale de RCI Banque qui se tiendra le 29 avril 2020 de :

rejeter l’affectation du résultat et le paiement d’un dividende complémentaire de 300 MEUR tel que présenté dans l’avis de convocation à l’Assemblée Générale,

demander la mise en réserve de la totalité du résultat (exception faite de l’acompte sur dividende déjà payé fin 2019, qui n’est pas remis en cause),

réexaminer la situation en fin d’année 2020, et envisager le paiement d’un acompte sur dividende et/ou une distribution exceptionnelle prélevée sur les réserves, conformément aux recommandations de la BCE et à une évaluation adéquate de la situation de RCI Banque.



Par conséquent, conformément aux dernières mesures de surveillance prudentielle de la BCE1, le montant des dividendes annulés sera réintégré dans le bénéfice de 2019 et entièrement inclus dans les bénéfices non répartis pour l’exercice 2019. Cela générera un effet positif de 86 points de base sur le ratio de fonds propres CET1 à fin 2019.

RCI Banque souligne la solidité de son bilan (ratio de solvabilité à 16,87% à fin 2019 et CET1 à 14,41% hors reprise de provision pour le dividende 2019) et sa confortable réserve de liquidité à 11,5 milliards d'euros fin mars 2020.

Depuis le début de la crise liée au COVID-19, RCI Bank and Services a 3 priorités : assurer la sécurité de ses collaborateurs, assurer la continuité opérationnelle de son activité et préparer la reprise de son activité afin d'accompagner ses clients, les constructeurs automobiles de l’Alliance et de leurs réseaux de distribution.

À propos de RCI Banque S.A. :

Créée et détenue à 100 % par le Groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux du Groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada) dans le monde du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et sous la forme de joint-ventures en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.

RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.

Avec 3 700 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé près de 1,8 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2019 et vendu plus de 5,1 millions de services.

Les actifs productifs moyens sont de 47,4 milliards d’euros de financement à fin décembre 2019 et le résultat avant impôts est de

1 327 millions d’euros à fin décembre 2019.

Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans cinq pays. A fin décembre 2019, le montant net des dépôts collectés représente 17,7 milliards d’euros soit près de 35 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com

