2 avril 2020

RCI BANK AND SERVICES : POINT SUR LES OPÉRATIONS

ET L’IMPACT DU COVID-19

Soucieux de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs, RCI Bank and Services suit de près la situation liée au coronavirus (COVID-19) et applique strictement toutes les mesures décidées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les autorités locales des pays concernés.

Par conséquent, l’entreprise a minimisé les risques de propagation et d’exposition des collaborateurs au COVID-19 tout en assurant la continuité de son activité par la mise en place des mesures telles que :

le télétravail obligatoire et à effet immédiat pour 96 % des salariés du groupe dans les 27 pays concernés ;

l’identification des collaborateurs fragiles en vue de leur assurer une meilleure protection et de leur prêter une attention renforcée ;

l’identification des personnes travaillant sur des fonctions critiques afin de renforcer les moyens mis à leur disposition et de garantir un renfort effectif pour assurer leur activité ;

le report des formations non urgentes ;

l’organisation des réunions internes grâce aux outils informatiques collaboratifs (Skype, Teams, appel vidéo, etc.) ;

le renforcement des mesures de désinfection et d'assainissement des locaux de l'entreprise.

·

Pour assurer un suivi quotidien de la poursuite de son activité, RCI Bank and Services a activé l’ensemble de ses cellules de crise pays qui respectent les règles définies en interne ainsi que les mesures gouvernementales locales. Ces cellules de crise locales communiquent leurs décisions et transmettent quotidiennement les informations nécessaires à la cellule de crise décisionnelle centrale qui se réunit de manière régulière depuis le 25 février.

La pandémie du COVID-19 se développe et la durée de cette crise reste incertaine. Les changements rapides qui se produisent actuellement ne permettent pas à l’entreprise d'évaluer pour l'instant l’incidence financière de cette crise. L'épidémie de COVID-19 aura un impact négatif à des niveaux différents dans plusieurs régions géographiques.

RCI Bank and Services se mobilise pleinement, notamment à travers la mise en place d’une approche globale de gestion de la crise, pour protéger la santé de ses collaborateurs, en étroite collaboration avec les autorités publiques. La société veille à préserver ses actifs et sa capacité à travailler, à s’adapter aux changements de situation et à anticiper, par des mesures appropriées, le retour à une situation normale pour ses collaborateurs, ses activités et la reprise des ventes.

Contacts presse





RCI Bank and Services

Amandine Monteil

+ 33(0)6 87 71 80 63 amandine.monteil@rcibanque.com



Agence CLE







33 (0)1 84 16 06 22

rcibspress@agencecle.fr

À propos de RCI Banque S.A. :

Créée et détenue à 100 % par le Groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux du Groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada) dans le monde du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et sous la forme de joint-ventures en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.

RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.

Avec 3 700 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé près de 1,8 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2019 et vendu plus de 5,1 millions de services.

Les actifs productifs moyens sont de 47,4 milliards d’euros de financement à fin décembre 2019 et le résultat avant impôts est de

1 327 millions d’euros à fin décembre 2019.

Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans cinq pays. A fin décembre 2019, le montant net des dépôts collectés représente 17,7 milliards d’euros soit près de 35 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com

Suivez-nous sur Twitter : @RCIBS

Pièce jointe