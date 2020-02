RCI Banque : 2019 : UNE NOUVELLE ANNÉE RECORD POUR RCI BANK AND SERVICES MALGRÉ UN MARCHÉ AUTOMOBILE EN BAISSE

Le 17 février 2020

2019 : UNE NOUVELLE ANNÉE RECORD POUR RCI BANK AND SERVICES MALGRÉ UN MARCHÉ AUTOMOBILE EN BAISSE

Dans un environnement automobile en repli, RCI Bank and Services stabilise son volume de contrats de financements, atteint un taux d’intervention1 record et poursuit le développement de son activité de services. Grâce à ces résultats commerciaux en hausse, RCI Bank and Services atteint un niveau de performance financière record en 2019.

1 798 432 nouveaux dossiers de financement, stable par rapport à 2018, pour un montant de nouveaux financements de 21,4 milliards d’euros en hausse de +2,3 %

Taux d’intervention record à 44,2 % des immatriculations contre 42,9 % en 2018

368 409 dossiers de financement de véhicules d’occasion, en hausse de 3,7% par rapport à 2018

5 092 196 contrats de services vendus en 2019, en hausse de 5,2 % par rapport à 2018, soit 1,5 service vendu pour chaque véhicule immatriculé

Actifs productifs moyens (APM) 2 de 47,4 milliards d’euros, en hausse de 6,8 % par rapport à 2018

de 47,4 milliards d’euros, en hausse de 6,8 % par rapport à 2018 Produit net bancaire de 2,10 milliards d’euros, en hausse de 8,6 % par rapport à 2018

Ratio frais de fonctionnement à 1,26 % des APM en légère baisse de 1 point de base par rapport à 2018

Coût du risque 3 à 0,37 % des APM, contre 0,33 % en 2018

à 0,37 % des APM, contre 0,33 % en 2018 Résultat avant impôts du groupe de 1 327 millions d’euros, en hausse de 9,2 % par rapport à 2018

« Dans un marché automobile en baisse, RCI Bank and Services a atteint un niveau historique de performance commerciale et financière en 2019, démontrant ainsi sa robustesse et sa capacité d’adaptation. Avec un résultat avant impôts de 1 327 millions d’euros, RCI Bank and Services confirme son haut niveau de contribution aux résultats du Groupe Renault. » déclare Clotilde Delbos, Directeur général de Renault SA pour une période intérimaire, Directeur financier du Groupe Renault et Président du conseil d’administration de RCI Bank and Services.

« Grâce à une bonne intégration dans les politiques des marques de l’Alliance, RCI Bank and Services a atteint un taux d’intervention record de 44,2%. Avec près de 5,1 millions de services vendus et plus de 368 000 nouveaux dossiers de financement sur le véhicule d’occasion, RCI Bank and Services confirme le succès de la diversification de ses activités. En parallèle, RCI Bank and Services a renforcé son ratio de solvabilité grâce à l’émission d’une dette subordonnée Tier 2 de 850 millions d’euros. » explique João Leandro, Directeur général de RCI Bank and Services.

UNE PERFORMANCE COMMERCIALE RECORD SUR L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES

Dans un marché automobile mondial en recul de 0,8 %4 et une baisse des volumes d’immatriculations des marques de l’Alliance, RCI Bank and Services a atteint un taux d’intervention global hors SME5 record de 44,2 %, contre 42,9 % en 2018. Le taux d’intervention augmente sur tous les territoires du groupe : +0,5 point en Europe, +3 points en Amériques, +3,6 points en Afrique, Moyen-Orient, Inde, Pacifique et +2,8 points en Eurasie. RCI Bank and Services confirme également sa bonne intégration dans les politiques commerciales des marques de l’Alliance, avec un taux d’intervention qui atteint 45,7 % pour les marques du Groupe Renault (+0,9 point versus 2018) et 37 % pour les marques du Groupe Nissan (+1,2 point versus 2018).

Le volume total de dossiers de financements de véhicules se maintient avec 1 798 432 dossiers financés à fin 2019, générant 21,4 milliards d’euros de nouveaux financements, soit une hausse de +2,3 % par rapport à 2018.

L’activité de financement de véhicules d’occasion poursuit sa croissance et atteint 368 409 dossiers en 2019, soit une progression de 3,7 % par rapport à 2018. Cette croissance s’explique par l’enrichissement de notre gamme de services dédiés au véhicule d’occasion, ainsi que par le succès des offres locatives.

Pilier de la stratégie du groupe, l’activité services poursuit sa forte croissance et franchit un nouveau cap avec 5,1 millions de contrats vendus en 2019, en hausse de 5,2 % par rapport à 2018. RCI Bank and Services a ainsi vendu 1,5 service pour chaque véhicule immatriculé par les marques de l’Alliance sur son périmètre d’intervention.

RCI BANK AND SERVICES MAINTIENT UN NIVEAU DE PERFORMANCE FINANCIÈRE ÉLEVÉ

Soutenus par la croissance des nouveaux financements, les actifs productifs moyens ont progressé de 6,8 % par rapport à 2018 et s’établissent désormais à 47,4 milliards d’euros. Sur ce montant, 37,2 milliards sont directement liés à l’activité clientèle, en hausse de 9,4 %.

Le produit net bancaire s’établit à 2,10 milliards d’euros, soit une hausse de 8,6 % par rapport à 2018. Cette progression s’explique par l’augmentation conjuguée des activités de financements (progression des APM de 6,8 %) et de la contribution des services (en hausse de 11,2 % par rapport à 2018), ainsi que par l’impact positif de la cession des titres de participation des startups de mobilité6. Le produit net bancaire exprimé en pourcentage des APM s’établit à 4,42 % (contre 4,35 % en 2018).

À fin décembre 2019, les frais de fonctionnement s’élèvent à 597 millions d’euros, soit 1,26 % des APM, en légère baisse par rapport à 2018. Ceci confirme la capacité de RCI Bank and Services à encadrer ses frais de fonctionnement, tout en menant à bien ses projets stratégiques et la croissance de son activité.

Le coût du risque sur l’activité clientèle (financement des particuliers et des entreprises) reste sous contrôle à 0,47 % des APM contre 0.51 % en 2018. Sur l’activité réseaux (financement des concessionnaires), le coût du risque est négatif, à -0,09 % des APM en 2019, contre -0,33 % l’année précédente.

Le coût du risque total qui inclut l’abandon sur les prêts accordés à la startup Marcel pour 11,4 millions d’euros (0,02% des APM) demeure maitrisé à 0,37 % des APM contre 0,33 % en 2018, confirmant la solidité des processus d’acceptation et de recouvrement.

Le résultat avant impôts s’établit à 1 327 millions d’euros à fin 2019 (contre 1 215 millions d’euros en 2018). Hors élément lié à la cession des startups de mobilité à Renault M.A.I., le résultat avant impôts progresse de 62 millions d’euros. Ceci confirme la capacité de RCI Bank and Services à poursuivre sa dynamique de croissance rentable.

LE GROUPE POURSUIT LA DIVERSIFICATION DE SA POLITIQUE DE REFINANCEMENT

RCI Bank and Services a émis l’équivalent de 2,9 milliards d’euros sur le marché obligataire public en format senior. Le groupe a lancé successivement une émission à taux fixe de 750 millions d’euros sur cinq ans et demi, une émission double tranche pour 1,4 milliard d’euros (quatre ans à taux fixe pour 750 millions d’euros, sept ans à taux fixe pour 650 millions d’euros) et une émission à taux fixe de 600 millions d’euros sur trois ans et demi. En parallèle, l’entreprise a émis 200 millions de francs suisses à taux fixe sur cinq ans, cette opération permettant à la fois de diversifier la base d’investisseurs et de financer les actifs libellés dans cette devise.

Par ailleurs, RCI Bank and Services a réalisé une émission de dette subordonnée Tier 2 pour un montant de 850 millions d’euros. Cette émission de maturité contractuelle dix ans peut être remboursée au bout de cinq ans et vient renforcer le ratio de solvabilité.

Sur le segment du refinancement sécurisé, RCI Bank and Services a placé une titrisation publique adossée à des prêts automobiles en Allemagne pour 975,7 millions d’euros répartis entre 950 millions d’euros de titres seniors et de 25,7 millions d’euros de titres subordonnés.

Cette alternance de maturités et de formats d’émission, s’inscrit dans la stratégie de diversification des sources de financement poursuivie depuis plusieurs années par le groupe et permet de toucher un plus grand nombre d’investisseurs.

Les dépôts en provenance de la clientèle de particuliers en France, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni et Brésil7 (livrets d’épargne et dépôts à terme) atteignent 17,7 milliards d’euros à fin décembre 2019 contre 15,9 milliards d’euros à fin décembre 2018 et représentent près de 35 % des actifs nets à fin décembre 2019.

RCI BANK AND SERVICES AU PLUS PRÈS DES NOUVEAUX USAGES DES CLIENTS DES MARQUES DE L’ALLIANCE

En 2019, RCI Bank and Services a poursuivi le développement de son activité e-paiement. 400 000 transactions ont été effectuées par les clients des marques de l’Alliance via la solution RCI e-payment, en hausse de 27,4 % par rapport à 2018. RCI Bank and Services a notamment soutenu le lancement de Nouvelle ZOE, Clio 5, Nouveau Captur et Nouveau Juke grâce à la pré-réservation des véhicules en ligne. Après le Royaume-Uni, les clients de Dacia en Allemagne peuvent eux aussi désormais acheter et financer le modèle de leur choix 100% en ligne. RCI Bank and Services a également accompagné le lancement du tout nouveau Renault Arkana en Russie en proposant un processus d’achat totalement digitalisé.

RCI Bank and Services propose depuis 2019 des services connectés à ses clients professionnels dans deux nouveaux pays : la France et le Brésil. Ainsi, le nombre de contrats de services connectés vendus en 2019 a doublé par rapport à 2018. Grâce à la mise en place de services de télématique et d'analyse de données, les gestionnaires de flotte disposent aujourd’hui d’un système de reporting et de gestion en temps réel sur l’utilisation de leur parc.

Avec l’obtention de sa licence bancaire auprès de la Prudential Regulation Authority8 (PRA) et la création de la société RCI Bank UK Limited, RCI Bank and Services dispose désormais d’une filiale bancaire à part entière au Royaume-Uni. RCI Bank and Services pourra ainsi continuer à exercer son activité de collecte d’épargne sur le marché britannique, après la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne.

À propos de RCI Banque S.A. :

Créée et détenue à 100 % par le Groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux du Groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada) dans le monde du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et sous la forme de joint-ventures en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.

RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.

Avec 3 700 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé près de 1,8 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2019 et vendu plus de 5,1 millions de services.

Les actifs productifs moyens sont de 47,4 milliards d’euros de financement à fin décembre 2019 et le résultat avant impôts est de

1 327 millions d’euros à fin décembre 2019.

Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans cinq pays. A fin décembre 2019, le montant net des dépôts collectés représente 17,7 milliards d’euros soit près de 35 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com

1 Taux d’intervention global hors SME (sociétés mises en équivalence : Russie, Turquie et Inde).

2 Actifs productifs moyens : les APM correspondent aux encours productifs moyens, auxquels sont ajoutés les actifs liés aux activités de location opérationnelle. Pour la clientèle, il s’agit de la moyenne des actifs productifs fin de mois. Pour le réseau, il s’agit de la moyenne des actifs productifs journaliers.

3 Calculé désormais selon la norme IFRS9. Le coût du risque est affecté par la dépréciation des prêts accordés à la startup Marcel pour 11,4 millions d’euros (2 bps).

4 Sur le périmètre d’implantation des filiales de RCI Bank and Services soit 36 pays.

5 Taux d’intervention global hors SME (sociétés mises en équivalence : Russie, Turquie et Inde).

6 Flit Technologies (incluant Yuso), iCabbi, Marcel et RCI Mobility ont été cédées en décembre 2019 à Renault M.A.I. (Mobility As an Industry), entité créée par le Groupe Renault en octobre 2019 pour accélérer son développement dans les nouvelles mobilités et nouer des partenariats stratégiques. L’impact positif de la cession est de 34,1 millions d’euros sur 2019.

7En mars 2019, RCI Bank and Services a lancé son activité de collecte d’épargne auprès particuliers au Brésil. Conformément aux pratiques du marché local, les fonds sont collectés sous forme de certificats de dépôts bancaires (CDB).

8 Équivalent de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en France.





