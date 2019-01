RCI Banque : Communiqué RCI Bank and Services Italia - décision de l'autorité de concurrence italienne - 9 janvier 2019

Le 9 janvier 2019

COMMUNIQUÉ DE RCI BANK AND SERVICES ITALIA

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (« AGCM »), autorité de la concurrence en Italie, a ouvert en 2017 une enquête à l'encontre de différentes captives automobiles actives sur le marché du leasing et financement de véhicules automobiles.

L'enquête avait pour objet de vérifier l'existence d'un éventuel comportement contraire au droit de la concurrence entre les différentes captives de constructeurs sur le marché italien du leasing et du financement automobile.

RCI Bank and Services Italia a assuré l'AGCM de sa pleine et entière collaboration pendant toute la durée de l'investigation.

Suite à la décision rendue par l'AGCM le 9 janvier 2019, RCI Bank and Services Italia confirme faire partie des captives automobiles notifiées d'une sanction par l'autorité et s'être vue imposer une amende de 125 millions d'euros.

RCI Bank and Services Italia a toujours favorisé la libre concurrence au sein du marché automobile dans l'intérêt des consommateurs. L'entreprise a toujours été vigilante à respecter les lois en vigueur.

RCI Bank and Services Italia a l'intention de faire appel de la décision devant les juridictions italiennes compétentes.

Le groupe RCI Bank and Services réaffirme son attachement au respect très strict de la législation en matière de concurrence et s'assure régulièrement du bon déploiement des procédures dans l'ensemble de ses filiales.

Contacts Presse

RCI Bank and Services

Amandine MONTEIL

+33 6 87 71 80 63

amandine.monteil@rcibanque.com

A propos de RCI Bank and Services Italia

Succursale italienne de RCI Banque S.A, RCI Bank and Services Italia propose une offre complète de financements et de services à destination des clients et des réseaux du Groupe Renault (Renault, Dacia) et du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti) en Italie. En 2017, RCI Bank and Services a financé près de 175,000 véhicules neufs en Italie et comptait 200 collaborateurs.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: RCI Banque via Globenewswire