RCI Banque : RCI BANK AND SERVICES LANCE SON ACTIVITÉ ÉPARGNE EN ESPAGNE

Le 12 novembre 2020

RCI BANK AND SERVICES LANCE SON ACTIVITÉ ÉPARGNE EN ESPAGNE

En lien avec sa stratégie de diversification de refinancement, RCI Bank and Services poursuit le développement de son activité d’épargne. 100 % digitalisée, Renault Bank propose dès aujourd’hui aux épargnants espagnols de souscrire à une offre de compte à vue (Cuenta contigo) et une offre de compte à terme (Depósito Tú+) parmi les plus compétitives du marché. RCI Bank and Services dispose désormais d’une activité de collecte d’épargne dans six pays : la France, l’Allemagne, l’Autriche, le Royaume-Uni, le Brésil et l’Espagne.

UNE SOUSCRIPTION 100% DIGITALISÉÉ POUR BÉNÉFICIER D’OFFRES D’ÉPARGNE PARMI LES PLUS ATTRACTIVES DU MARCHÉ ESPAGNOL

Intégralement digitalisée, l’ouverture d’un compte se fait en quelques minutes seulement sur le site renaultbank.es ou via l’application Renault Bank disponible sur l’Apple Store ou Android.

Avec un taux de 0,65% (TAE) pour « Cuenta contigo » (TAE) et un taux de 1,00% pour « Depósito Tú+ » (TAE), les 2 offres proposées par Renault Bank sont parmi les plus compétitives sur le marché de l’épargne en Espagne. Les dépôts collectés contribueront au financement de crédits automobiles accordés aux clients et aux réseaux de distribution des marques de l’Alliance, et auront pour but d’accompagner leur croissance sur le marché espagnol. Simples, performantes et sûres : Cuenta contigo et Depósito Tú+ présentent les mêmes avantages que les autres produits d’épargne proposés par RCI Bank and Services dans le monde.

UN LANCEMENT EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION DES SOURCES DE REFINANCEMENT DE RCI BANK AND SERVICES

Lancée avec le livret Zesto en France en 2012, l’activité épargne de RCI Bank and Services n’a cessé de se développer et est disponible aujourd’hui dans 6 pays : la France, l’Allemagne (depuis 2013), l’Autriche (depuis 2014), le Royaume-Uni (depuis 2015), le Brésil (depuis 2019) et maintenant l’Espagne.

Aujourd’hui plus de 400 000 clients ont souscrit à une offre d’épargne proposée par RCI Bank and Services. Ainsi, à fin juin 2020, le montant net des dépôts collectés représentaient 18,6 milliards d’euros (en hausse de 1,9 milliard par rapport à fin juin 2019) soit 38,9% des actifs de l’entreprise.

« Le développement de l’activité d’épargne de RCI Bank and Services s’inscrit dans notre volonté de continuer à diversifier nos sources de refinancement. Cette stratégie nous permet d’assurer notre croissance, et celle des ventes de l’Alliance, sans dépendre d’une source unique de liquidité. Grâce à un parcours 100% digitalisé, les clients espagnols peuvent quant à eux bénéficier dès aujourd’hui et en quelques clics seulement, de deux nouvelles offres parmi les plus attractives du marché. » déclare João Leandro, Directeur Général de RCI Bank and Services.

À propos de RCI Banque S.A. :

Créée et détenue à 100 % par le Groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux du Groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada) dans le monde du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et sous la forme de joint-ventures en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.

RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.

Avec 3 700 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé près de 1,8 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2019 et vendu plus de 5,1 millions de services.

Les actifs productifs moyens sont de 47,4 milliards d’euros de financement à fin décembre 2019 et le résultat avant impôts est de

1 327 millions d’euros à fin décembre 2019.

Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans six pays. A fin décembre 2019, le montant net des dépôts collectés représente 17,7 milliards d’euros soit près de 35 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com

Suivez-nous sur Twitter : @RCIBS

