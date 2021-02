RCI Banque : RÉSULTATS ANNUELS 2020 : RCI BANK AND SERVICES MAINTIENT UNE PERFORMANCE COMMERCIALE ET FINANCIÈRE ROBUSTE DANS UN MARCHÉ AUTOMOBILE EN FORTE BAISSE

Le 22 février 2021

RÉSULTATS ANNUELS 2020 : RCI BANK AND SERVICES MAINTIENT UNE PERFORMANCE COMMERCIALE ET FINANCIÈRE ROBUSTE

DANS UN MARCHÉ AUTOMOBILE EN FORTE BAISSE

Dans un contexte de pandémie de la Covid-19 et un marché automobile mondial en recul de 19,4 % 1 , RCI Bank and Services atteint un taux d’intervention 2 record à 47,5 % des immatriculations contre 44,2 % en 2019.

En Europe, RCI Bank and Services accompagne Renault, marque leader sur le véhicule électrique, pour atteindre ses objectifs CAFE 3 et réalise 49 434 dossiers de financement ZOE, soit une hausse de + 104% par rapport à 2019.

Avec 349 243 dossiers de financement, en baisse de -5,2 % par rapport à 2019, l’activité véhicules d’occasion résiste en 2020.

RCI Bank and Services a vendu 4,6 millions de contrats de services en 2020, en baisse de -9,6 % par rapport à 2019, soit 1,8 service vendu pour chaque véhicule immatriculé.

Le coût du risque reste maitrisé et s’établit à 0,75 % des actifs productifs moyens, vs 0,37 % en 2019. La hausse s’explique par les provisions destinées à couvrir le risque de non-paiement de certains clients et secteurs d’activité fragilisés par les mesures de confinement et le ralentissement de l’activité.

Dans ce contexte, RCI Bank and Services maintient un niveau de performance financière robuste avec un résultat avant impôts du groupe de 1 003 millions d’euros, en baisse de -24,4 % par rapport à 2019

Les dépôts en provenance de la clientèle de particuliers progressent de 2,8 milliards et atteignent 20,5 milliards d’euros soit 43 % des actifs nets de l’entreprise à fin décembre 2020 .

Avec un Net Promoter Score4 de + 47 points en 2020, RCI Bank and Services maintient un haut niveau de satisfaction client. Au cours du premier semestre, le Net Promoter Score de RCI Bank and Services était supérieur de 19 points par rapport aux autres captives automobiles, et de 27 points par rapport aux banques traditionnelles.

« Avec un résultat avant impôts de 1 003 millions d’euros, RCI Bank and Services confirme son niveau de contribution élevé aux résultats du Groupe Renault. Sa rentabilité, sa capacité d’investissement et son taux élevé de satisfaction client sont des forces sur lesquelles peut s’appuyer le Groupe Renault. Dès 2021, RCI Bank and Services mettra son expertise sur le financement automobile et la gestion des flottes au service de Mobilize », déclare Clotilde Delbos, Directeur général adjoint, Directeur financier du Groupe Renault, Directeur général de la marque Mobilize et Président du conseil d’administration de RCI Bank and Services.

« En dépit d’une forte baisse des immatriculations en 2020, RCI Bank and Services a maintenu ses actifs productifs moyens au niveau de 2019. En effet, nous avons accompagné dès le mois de juin la forte reprise commerciale des marques de l’Alliance. Cela se traduit par un taux d’intervention de 47,5 % en hausse de 3,3 points. Je remercie l’ensemble de nos collaborateurs pour leur engagement tout au long de l’année 2020. En 2021, nous allons proposer des parcours digitaux et des offres toujours plus flexibles à nos clients afin de renforcer notre performance et notre soutien aux marques de l’Alliance. » explique João Leandro, Directeur général de RCI Bank and Services.

PERFORMANCE COMMERCIALE : UN TAUX D’INTERVENTION EN HAUSSE SUR L’ENSEMBLE DES MARQUES

Dans un marché automobile mondial en recul de 19,4 %5, RCI Bank and Services a atteint un taux d’intervention6 record de 47,5 %, contre 44,2 % en 2019. RCI Bank and Services confirme également sa bonne intégration dans les politiques commerciales des marques de l’Alliance, avec un taux d’intervention en augmentation qui atteint 49,0 % pour Renault (+ 3,8 points versus 2019), 48,7 % pour Dacia (+ 3,5 points) et 39,2 % pour Nissan (+ 1,8 point).

Le volume total de dossiers de financements de véhicules est en baisse de – 15,5 % avec 1 520 330 dossiers financés à fin 2020, générant 17,8 milliards d’euros de nouveaux financements.

Avec 49 434 dossiers de financements sur ZOE soit une hausse de + 104% par rapport à 2019, RCI Bank and Services accompagne Renault dans l’atteinte de ses objectifs CAFE et son dynamisme sur le marché du véhicule électrique en Europe.

L’activité de financement de véhicules d’occasion affiche un recul limité de – 5,2 % et atteint 349 243 dossiers en 2020.

Pilier de la stratégie du groupe, l’activité services résiste avec 4,6 millions de contrats vendus en 2020, en baisse de - 9,6 % par rapport à 2019. RCI Bank and Services a vendu 1,8 service pour chaque véhicule immatriculé par les marques de l’Alliance sur son périmètre d’intervention, vs 1,5 service en 2019.

DANS UN CONTEXTE DIFFICILE, RCI BANK AND SERVICES MAINTIENT UN NIVEAU DE PERFORMANCE FINANCIÈRE ROBUSTE

Les actifs productifs moyens (APM) sont en retrait de - 1,1 % par rapport à 2019 et s’établissent désormais à 46,9 milliards d’euros. Sur ce montant, 37,6 milliards sont directement liés à l’activité clientèle, en hausse de + 1,1 %.

Le produit net bancaire s’établit à 1,95 milliard d’euros, soit une baisse de - 6,7 % par rapport à 2019, pénalisé par un effet change négatif de 64 millions d’euros. Le produit net bancaire exprimé en pourcentage des APM s’établit à 4,17 %.

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 585 millions d’euros, soit 1,25 % des APM, enregistrant une amélioration de 11 millions d’euros et de 1 point de base par rapport à l’année précédente. Avec un coefficient d’exploitation à 29,9 %, en légère augmentation de 1,4 point, RCI Bank and Services témoigne de sa capacité à adapter ses frais de fonctionnement au niveau de son activité et s’inscrit pleinement dans le plan de réduction des coûts fixes du Groupe Renault.

Le coût du risque total s’établit donc à 0,75 % des APM contre 0,37 % en 2019.

Le coût du risque sur l’activité Clientèle (financement des particuliers et des entreprises) est en hausse à 0,89 % des APM en 2020 contre 0,47 % des APM l’année passée. Cette dégradation s’explique par l’augmentation des provisions à la suite des répercussions négatives des politiques de confinement sur plusieurs secteurs de l’économie et à la légère hausse de la quote-part des créances non performantes dans l’encours. De plus, la dégradation des prévisions macro-économiques s’est traduite par un impact négatif dans le cadre de l’ajustement forward-looking IFRS 97. Sur l’activité Réseaux (financement des concessionnaires), le coût du risque s’établit à 0,18 % des APM en 2020 contre un coût du risque négatif à - 0,09 % en 2019, également impacté négativement par l’actualisation des prévisions macro-économiques dans le cadre de l’ajustement forward-looking IFRS 9.

Le résultat avant impôts s’établit à 1 003 millions d’euros à fin 2020, contre 1 327 millions d’euros en 2019. Cette baisse résulte principalement de l’augmentation du coût du risque pour 176 millions d’euros, d’un effet de change négatif de 36 millions d’euros lié à la dévaluation du Real brésilien et du Peso argentin, et de la non-répétition des impacts positifs non récurrent liés à des cessions réalisées en 2019.

LA CROISSANCE DES DÉPÔTS SE POURSUIT DANS UN CONTEXTE DE FAIBLES BESOINS DE FINANCEMENTS

RCI Bank and Services a lancé son activité de collecte de dépôts en Espagne en novembre 2020. A fin décembre 2020, les dépôts en provenance de la clientèle de particuliers (livrets d’épargne et dépôts à terme) en France, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Brésil et en Espagne atteignent 20,5 milliards d’euros contre 17,7 milliards d’euros à fin décembre 2019 et représentent 43 % des actifs nets à fin décembre 2020.

Sur le segment du refinancement sécurisé, les titrisations privées de prêts automobiles au Royaume-Uni et de leasing en Allemagne ont vu leurs périodes revolving étendues pour une année supplémentaire. La filiale française a par ailleurs procédé à sa première titrisation de créances de Location avec Option d’Achat (LOA) automobiles en France pour 991,5 millions d’euros.

La contraction de l’activité commerciale a réduit les besoins de financement. Une seule émission obligataire de 750 millions d’euros sur 7 ans à taux fixe a été réalisée en janvier.

Dans ce contexte, la réserve de liquidité est en forte augmentation et atteint 16,6 milliards d’euros contre 9,6 milliards à fin 2019. Elle permet à RCI Bank and Services d’assurer le maintien des financements accordés à ses clients pendant plus de 12 mois sans accès à la liquidité extérieure.

RCI BANK AND SERVICES PLACE LA SATISFACTION DE SES CLIENTS AU CŒUR DE SES PRIORITÉS 2021

En 2021, RCI Bank and Services placera la satisfaction de ses quatre clients (clients finaux, constructeurs de l’Alliance, concessionnaires et collaborateurs) au cœur de ses actions.

Pour ce faire, RCI Bank and Services se fixe quatre priorités :

Proposer des parcours plus digitaux aux clients, via une approche « phygitale » qui leur proposera un parcours d’achat ultra-personnalisé, qu’ils préfèrent le débuter en ligne et terminer en concession, ou bien commencer en concession et terminer en ligne. Passer de la vente de voitures à la vente de kilomètres, grâce au développement d’offres basées sur l’usage encore plus flexibles et packagées avec services, notamment basées sur le principe de l’abonnement. Consolider et optimiser son modèle économique, en maintenant un haut niveau de profitabilité, en appliquant un strict contrôle de ses frais de structure et en utilisant au mieux ses principales sources de financement (dépôts, financements seniors, financements sécurisés). Développer des nouvelles méthodes de travail, en s’appuyant à la fois sur l’intelligence collective, grâce aux méthodes agiles et à la mise en place de tribus, ainsi que sur l’expertise de chacun des collaborateurs et leur capacité à prendre des risques.

À propos de RCI Banque S.A. :

Créée et détenue à 100 % par le Groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux du Groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada) dans le monde du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et sous la forme de joint-ventures en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.

RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.

Implanté dans 36 pays, le groupe, qui compte 3 800 collaborateurs, a financé plus de 1,5 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2020 et vendu de 4,6 millions de services.

Les actifs productifs moyens sont de 46,9 milliards d’euros de financement à fin décembre 2020 et le résultat avant impôts est de

1 003 millions d’euros à fin décembre 2020.

Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans 6 pays. A fin décembre 2020, le montant net des dépôts collectés représente 20,5 milliards d’euros soit 43 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com

1 Sur le périmètre d’implantation des filiales de RCI Bank and Services soit 36 pays.

2 Taux d’intervention hors SME (sociétés mises en équivalence : Russie, Turquie et Inde).

3 CAFE : Corporate Average Fuel Economy.

4 Le Net Promoter Score (NPS) est le pourcentage de clients qui évaluent leur probabilité de recommander une entreprise, un produit ou un service à un ami ou à un collègue à 9 ou 10 ("promoteurs") moins le pourcentage évaluant cette probabilité à 6 ou moins ("détracteurs") sur une échelle de 0 à 10.

5 Sur le périmètre d’implantation de RCI Bank and Services soit 36 pays.

6 Taux d’intervention hors SME (sociétés mises en équivalence : Russie, Turquie et Inde).

7 Le provisionnement IFRS9 est une estimation des pertes sur le portefeuille, basée sur le profil de la clientèle et le comportement de paiement observé sur l’historique récent. L’ajustement forward-looking vise à anticiper l’effet du contexte économique futur sur ce même comportement de paiement et donc sur les pertes attendues.





