RCI Banque : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2018 : RCI BANK AND SERVICES POURSUIT SA STRATÉGIE DE CROISSANCE ET ENREGISTRE UNE HAUSSE DE 6,8 % DE SES NOUVEAUX FINANCEMENTS

Le 27 juillet 2018

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2018 :

RCI BANK AND SERVICES POURSUIT SA STRATÉGIE DE CROISSANCE

ET ENREGISTRE UNE HAUSSE DE 6,8 % DE SES NOUVEAUX FINANCEMENTS

Sur le 1er semestre 2018, RCI Bank and Services connait une croissance soutenue de son activité et réalise 947 146 nouveaux dossiers de financement, soit une hausse de 7,3 % par rapport au 1er semestre 2017. Le taux d'intervention global sur les ventes des différentes marques de l'Alliance s'établit à 41,8 %, en progression de 1,1 point. Le montant des nouveaux financements augmente de 6,8 % par rapport au 1er semestre 2017, pour un montant de 11,1 milliards d'euros. Le montant des actifs productifs moyens en hausse de 13,3 %, s'établit à 43,7 milliards d'euros à fin juin 2018. Le résultat avant impôts progresse de 14,3 % et atteint 617 millions d'euros sur le premier semestre 2018.

947 146 nouveaux dossiers de financement, en hausse de 7,3 % par rapport au 1 er semestre 2017, pour un montant de nouveaux financements de 11,1 milliards d'euros (en hausse de 6,8 %).

Taux d'intervention global à 41,8 % des immatriculations, en progression de 1,1 point à fin juin 2018.

Actifs productifs moyens de 43,7 milliards d'euros, en hausse de 13,3 % par rapport à fin juin 2017.

Produit net bancaire de 984 millions d'euros, en hausse de 15,8 % par rapport à fin juin 2017 et représentant 4,54 % des actifs productifs moyens à fin juin 2018.

Ratio frais de fonctionnement sur actifs productifs moyens stable à 1,37 %, par rapport au 1 er semestre 2017.

Coefficient d'exploitation à 30,1 % en baisse de 0,9 point.

Coût du risque à 0,37 % des actifs productifs moyens, contre 0,29 % à fin juin 2017.

Résultat avant impôts du groupe de 617 millions d'euros, en progression de 14,3 % par rapport au 1er semestre 2017.

« RCI Bank and Services affiche de nouveau des résultats en très forte progression pour un premier semestre et confirme son positionnement comme moteur de développement des marques de l'Alliance. RCI Bank and Services réalise une croissance record, durable et rentable tout en assurant le renforcement de son offre commerciale et de sa stratégie de conquête via les services de mobilité » a déclaré Clotilde Delbos, Président de RCI Bank and Services.

« RCI Bank and Services poursuit sa dynamique de croissance à un rythme soutenu. Elle enregistre une performance commerciale en hausse. De plus, avec 2,4 millions de services vendus et 185 512 nouveaux dossiers de financement de véhicules d'occasion sur le 1er semestre, RCI Bank and Services réaffirme également son ambition de diversifier ses offres pour mieux répondre aux besoins des clients des marques de l'Alliance. Ces résultats se traduisent par un niveau de rentabilité élevé. Cette réussite résulte de l'engagement de toute l'entreprise » a déclaré Bruno Kintzinger, Directeur Général de RCI Bank and Services.

UNE PERFORMANCE COMMERCIALE SOUTENUE DANS UN MARCHÉ EN CROISSANCE

Dans un marché automobile en croissance de 4,8 % sur le périmètre d'implantation des filiales de RCI Bank and Services, les volumes des marques de l'Alliance ont progressé de 1,4 % sur le 1er semestre 2018. RCI Bank and Services a ainsi pu capitaliser sur le dynamisme du marché automobile tout en poursuivant l'amélioration de son taux d'intervention global. Á fin juin 2018, celui-ci s'établit à 41,8 % hors S.M.E, en progression de 1,1 point par rapport au 1er semestre 2017.

L'ensemble de ces effets se traduit par la hausse de la production de nouveaux financements de véhicules neufs qui s'établit à 761 634 dossiers à fin juin 2018 contre 724 577 dossiers à fin juin 2017, soit une progression de 5,1 %.

L'activité de financement des véhicules d'occasion poursuit sa croissance et affiche une progression de 17,4 %, avec un volume de 185 512 dossiers financés à fin juin 2018, contre 158 049 à fin juin 2017.

La hausse conjointe des activités de financements de véhicules neufs et d'occasion a permis à RCI Bank and Services d'enregistrer une croissance stable et soutenue de ses volumes de contrats de 7,3 % par rapport à fin juin 2017 (947 146 nouveaux dossiers, contre 882 626 dossiers à fin juin 2017).

En progression de 6,8 % par rapport à fin juin 2017, le montant total des nouveaux financements atteint ainsi 11,1 milliards d'euros à fin juin 2018.

Pilier de la stratégie du groupe, l'activité services poursuit son développement, capitalisant à la fois sur le dynamisme du marché automobile et la croissance de l'activité de financement. RCI Bank and Services a ainsi vendu près de 2,4 millions de contrats d'assurances et de services sur le 1er semestre 2018, soit une hausse de 14,4 %.

RCI BANK AND SERVICES MAINTIENT UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE ÉLEVÉE

Soutenus par la forte croissance des nouveaux financements, les actifs productifs moyens de RCI Bank and Services ont progressé de 13,3 % par rapport au 1er semestre 2017 pour atteindre 43,7 milliards d'euros.

Le produit net bancaire s'est établi à 984 millions d'euros, en hausse de 15,8 % par rapport au 1er semestre de 2017. Cette croissance s'explique par la hausse conjuguée des activités de financements et des activités de services.

Le coût du risque, qui inclut désormais l'application de la norme IFRS 9, s'établit à 0,37 % des actifs productifs moyens, contre 0,29 % au premier semestre 2017, confirmant une politique robuste d'acceptation et de recouvrement. Les frais de fonctionnement du 1er semestre 2018 s'élèvent à 296 millions d'euros et représentent 1,37 % des actifs productifs moyens, stables par rapport à juin 2017. Le coefficient d'exploitation demeure à un niveau maitrisé, à 30,1 %, démontrant ainsi la capacité de RCI Bank and Services à encadrer ses dépenses tout en accompagnant le déploiement de ses projets stratégiques et la croissance de son activité.

Le résultat avant impôts s'établit à 617 millions d'euros, en progression de 14,3 % par rapport à l'an passé, et ce malgré un effet change négatif de 23 millions d'euros lié à la dévaluation du Real brésilien et du Peso argentin. Le résultat net consolidé - part des actionnaires de la société mère - atteint 435 millions d'euros contre 347 millions d'euros pour le premier semestre 2017.

RCI BANK AND SERVICES POURSUIT LA DIVERSIFICATION DE SA POLITIQUE DE REFINANCEMENT

Sur le 1er semestre 2018, RCI Bank and Services a lancé trois émissions obligataires publiques en euros, une émission en francs suisses, complétées par des placements privés et une opération de titrisation pour un total d'environ 4,0 milliards d'euros.

Cette alternance de maturités, de types de coupons et de formats d'émission, s'inscrit dans la stratégie de diversification des sources de financement poursuivie depuis plusieurs années par le groupe et permet de toucher le plus grand nombre d'investisseurs.

La collecte de dépôts constitue un levier de diversification des sources de refinancement de l'activité du groupe. Au 30 juin 2018, le montant net des dépôts collectés atteint 16,0 milliards d'euros, soit environ 35 % des actifs nets à fin juin 2018, correspondant ainsi à l'objectif de disposer d'un montant de dépôts clientèle représentant environ un tiers des financements accordés par RCI Bank and Services à ses clients.

Les Commissaires aux comptes du groupe ont effectué leurs diligences d'examen limité sur ces comptes. L'émission de leur rapport sur l'information financière semestrielle est prévue pour le 2 août 2018.

Contacts Presse





RCI Bank and Services

Sophie Guiot

+ 33(0) 1 76 88 86 44

sophie.guiot@rcibanque.com



Agence CLE

+33 (0)1 84 16 06 22

rcibspress@agencecle.fr





À propos de RCI Banque S.A. :

Créée et détenue à 100 % par le Groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux du Groupe Renault (Renault, Renault Samsung Motors, Dacia) dans le monde et du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et sous la forme de joint-ventures en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays Bas.

RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016. Avec près de 3 400 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé plus de 1,77 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d'occasion) en 2017 et vendu plus de 4,4 millions de services.

Les actifs productifs moyens sont de 39,6 milliards d'euros de financement à fin décembre 2017 et le résultat avant impôts est de 1 077 million d'euros à fin décembre 2017. Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans quatre pays. A fin décembre 2017, le montant net des dépôts collectés représente 14,9 milliards d'euros soit 34% des actifs net à fin juin de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com

Suivez-nous sur Twitter : @RCIBS



Taux d'intervention global hors SME (sociétés mises en équivalence : Russie, Turquie et Inde). Actifs productifs moyens : les APM correspondent aux encours productifs moyens auxquels sont ajoutés les actifs liés aux activités de location opérationnelle. RCI Bank and Services exerce son activité dans 36 pays. Actifs nets à fin : encours net total à fin auxquels sont ajoutées les opérations de location opérationnelle nettes d'amortissements et de provisions.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: RCI Banque via Globenewswire