Le 14 décembre 2020

RCI Banque communique son exigence de fonds propres SREP 2021

RCI Banque a reçu la lettre opérationnelle de la BCE relative aux conclusions du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels 2020 (SREP). La décision finale de la BCE de 2019 n'est ni remplacée ni modifiée par cette lettre et reste en vigueur. L'exigence du pilier 2 pour RCI Banque en 2021 reste inchangée à 2,0%.

RCI Banque doit satisfaire aux exigences de fonds propres suivantes en 2021 :

Exigence de capital minimum Total Pilier 1 Pilier 21 Coussins2 CET13 10,05% 6,04% 1,50% 2,51% dont CET1 (Regulatory) 8,135% 4,50% 1,125% 2,51% dont RCI AT1 Déficit4 1,875% 1,50% 0,375% dont RCI T2 Déficit5 0,04% 0,00% 0,04% Ratio total 12,51% 8,00% 2,0% 2,51%

Pour rappel, les ratios de solvabilité CET1 et global de RCI Banque étaient respectivement de 15,67% et de 18,13% au 30 juin 2020.

Contact





Analystes et Investisseurs







Communication financière

+ 33(0) 1 76 88 81 74

contact-investor@rcibs.com

À propos de RCI Banque S.A. :

Créée et détenue à 100 % par le Groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux du Groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada) dans le monde du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et sous la forme de joint-ventures en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.

RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.

Avec 3 700 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé près de 1,8 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2019 et vendu plus de 5,1 millions de services.

Les actifs productifs moyens sont de 47,4 milliards d’euros de financement à fin décembre 2019 et le résultat avant impôts est de

1 327 millions d’euros à fin décembre 2019.

Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans six pays. A fin décembre 2019, le montant net des dépôts collectés représente 17,7 milliards d’euros soit près de 35 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com

Suivez-nous sur Twitter : @RCIBS







1 Exigence de pilier 2 ou P2R. N'inclut pas les exigences du P2G. La modification de la composition du P2R fait partie des actions prises par la supervision bancaire de la BCE et annoncées par communiqué de presse le 12 mars 2020.

2 Coussin de conservation du capital («CCB») 2,5%, Coussin contra cyclique («CCyB») 0,01% à compter de janvier 2021. Le CCyB dépend de l'exposition des banques envers les pays où les taux de coussin contra cyclique sont ou seront fixés et peuvent donc varier selon trimestriellement.

3 En supposant que les déficits en AT1 et T2 sont compensés par du CET1 et que les déficits sont à leurs niveaux du 30/06/20.

4 Déficit AT1 (1,5% sur le pilier 1 et 18,75% de P2R sur le pilier 2) compensé avec CET1

5 Déficit T2 (y compris 25% du P2R) comblé avec CET1 (calcul au 30/6/2020)





Pièce jointe