RD Congo-Fausse présidentielle à Beni, ville touchée par Ebola

BENI, République démocratique du Congo, 30 décembre (Reuters) - A Beni, dans l'est du Congo touchée par l'épidémie d'Ebola, les habitants ont organisé dimanche une fausse élection présidentielle pour montrer aux autorités que la décision d'annuler le scrutin dans leur ville pour des raisons liées à la santé était sans fondement.

Plusieurs centaines de personnes ont fait la queue dans ce bastion de l'opposition pour obtenir de faux papiers d'électeurs qui ont été dûment tamponnés par des hommes déguisés en fonctionnaires électoraux.

Les participants ont ensuite voté dans des urnes improvisées et ont exhibé leur index maculé d'encre, preuve de leur participation.

Mercredi, la commission électorale (CENI) a reporté le vote dans trois fiefs de l'opposition, à Beni et Butembo dans l'est et à Yumbi dans l'ouest, en invoquant des risques liés à l'épidémie de fièvre Ebola et à des troubles ethniques. Cette initiative a été considérée par certains comme une tentative de museler l'opposition.

"Nous souffrons beaucoup ici à Beni", a déclaré un participant à la fausse élection. "Ils sont maintenant venus avec une excuse concernant Ebola. Comment se fait-il qu'ils ne ferment pas les marchés, les routes et les églises?"

Jeudi, les électeurs avaient répondu plus violemment à la CENI en bloquant des rues et en prenant d'assaut des centres de soins Ebola. (d'Erikas Mwisi avec Fiston Mahamba à Goma; Danielle Rouquié pour le service français)