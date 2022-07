RDC-Des tirs de soldats de l'Onu à une frontière font deux morts

KINSHASA, 31 juillet (Reuters) - Des soldats d'une brigade d'intervention des Nations Unies en République démocratique du Congo (RDC) revenant de congé ont ouvert le feu à un poste frontière, tuant au moins deux personnes et en blessant 15 autres, ont annoncé dimanche le gouvernement congolais et la force de maintien de la paix de l'Onu.

L'incident survenu au poste frontière entre le Congo et l'Ouganda à Kasindi, dans l'est du pays, est le dernier en date impliquant la mission de maintien de la paix au Congo, connue sous le nom de Monusco, qui est sous pression après plusieurs jours de manifestations.

Les raisons pour lesquelles les soldats ont ouvert le feu n'étaient pas connues dans l'immédiat.

"Cet incident grave a causé des pertes en vies humaines et des blessures graves", a déclaré dans un communiqué Bintou Keita, représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies au Congo. Elle a ajouté qu'une enquête avait été ouverte et que les auteurs présumés avaient été arrêtés, ce que le gouvernement congolais a également indiqué.

"Face à ce comportement inqualifiable et irresponsable, les auteurs de la fusillade ont été identifiés et arrêtés en attendant les conclusions de l'enquête qui a déjà commencé en collaboration avec les autorités congolaises", a également déclaré Bintou Keita.

La représentante de l'Onu a aussi fait état de contacts avec le pays d'origine des soldats - sans le nommer - afin que des procédures judiciaires puissent être engagées de toute urgence.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué que, selon une enquête provisoire, deux Congolais ont été tués et 15 autres blessés.

"Le gouvernement, en collaboration avec la Monusco, a lancé une enquête pour connaître les raisons de ce crime et obtenir des sanctions sévères", a déclaré le porte-parole de l'exécutif, Patrick Muyaya, cité dans le communiqué.

Il a ajouté que les casques bleus impliqués dans l'incident ne feraient plus partie des contingents de la Monusco en attendant la mise en oeuvre d'un plan de retrait de la mission.

La Monusco, qui a pris le relais d'une précédente opération de l'Onu en 2010 et se retire progressivement de la RDC, comptait plus de 12.000 soldats et 1.600 policiers déployés en novembre 2021.

Depuis le début des manifestations, lundi dernier, au moins 20 personnes, dont trois soldats de la paix, ont été tuées.

Ces manifestations sont liées à des plaintes selon lesquelles la mission n'a pas réussi à protéger les civils contre la violence des milices qui fait rage depuis des années dans la région. (Reportage Stanis Bujakera, Fiston Mahamba et Djaffar Sabiti, avec Michelle Nichols à New York, rédigé par Bate Felix, version française Benjamin Mallet)