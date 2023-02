RDC-Huit civils tués dans un affrontement avec les soldats de la paix de l'Onu-gouverneur

KINSHASA, 9 février (Reuters) - Huit personnes ont été tuées et 28 blessées lorsque des manifestants de la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont bloqué puis attaqué un convoi de soldats de la paix de l'Onu mardi, provoquant des affrontements, a indiqué mercredi le gouvernement local.

Le sentiment anti-Onu s'est accru depuis qu'un groupe rebelle du mouvement 23 Mars (M23) a lancé l'année dernière une violente offensive qui a provoqué l'exil de centaines de milliers de personnes et fait des dizaines de morts dans une partie déjà instable du pays.

Les habitants de la région qui ont dû fuir accusent la mission de maintien de la paix de l'Onu, la Monusco (Mission des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo), et les forces de l'ordre régionales, mises en place l'année dernière, de ne pas les avoir protégés. Leur colère a suscité des manifestations dans et autour de la capitale provinciale Goma, dont certaines ont été meurtrières.

Un convoi de la Monusco, retournant à Goma avec des approvisionnements, a été attaqué mardi soir alors qu'il traversait Munigi, un camp qui abrite des centaines de familles déplacées à l'extérieur de la ville, a déclaré la Monusco dans un communiqué.

Des manifestants ont utilisé de grosses pierres pour bloquer la route et ont incendié quatre camions avant de voler leur contenu, a ajouté le groupe de maintien de la paix.

La mission a indiqué que trois personnes ont été tuées dans des affrontements, alors que les casques bleus et les troupes congolaises tentaient de protéger le convoi.

Une enquête conjointe avec les autorités congolaises permettra d'éclaircir les circonstances de ces décès, a-t-elle ajouté.

De son côté, le gouverneur militaire du Nord-Kivu, Constant Ndima Kongba, a déclaré que huit personnes avaient été tuées et 28 blessées après que la Monusco a tiré des coups de semonce.

Des manifestants ont arrêté le convoi pour s'enquérir de sa cargaison et l'ont attaqué après le refus des soldats de la paix de leur parler, a déclaré mercredi Constant Ndima Kongba dans un communiqué.

Le porte-parole de la Monusco, Khadi Lo, a déclaré jeudi à Reuters que la mission n'avait aucun commentaire à faire sur la déclaration du gouverneur.

Le porte-parole de l'Onu, Farhan Haq, a déclaré avoir reçu des informations faisant état de trois civils tués, de 32 casques bleus et de six chauffeurs de camion blessés.

Une mission de maintien de la paix de l'Onu d'environ 18.200 personnes est déployée dans l'est de la RDC depuis qu'elle a pris le relais d'une précédente opération de l'Onu en 2010. Son mandat consiste notamment à soutenir les efforts du gouvernement local pour stabiliser une région en proie à la violence de groupes rebelles. (Reportage Stanys Bujakera, avec la contribution de Sofia Christensen à Dakar et Michelle Nichols à New York, rédigé par Sofia Christensen ; version française Lina Golovnya)