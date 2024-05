DAKAR, 19 mai (Reuters) - Les forces armées de la République démocratique du Congo (RDC) ont repoussé dimanche matin une tentative de coup d'État impliquant des Congolais et des combattants étrangers, a déclaré le porte-parole de l'armée de la RDC dans une allocution télévisée.

"Une tentative de coup d'État a été repoussée par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers et ces Congolais ont été mis hors d'état de nuire, y compris leur chef", a déclaré le porte-parole, Sylvain Ekenge.

Le porte-parole n'a pas précisé si cela signifiait qu'ils avaient été arrêtés ou tués.

Plus tôt, deux gardes et un assaillant ont été tués lors d'une attaque contre la maison de Vital Kamerhe, un membre du parlement qui devrait être nommé président de l'Assemblée nationale, ont déclaré le porte-parole de Kamerhe et l'ambassadeur du Japon dans des messages sur X.

L'ambassade des États-Unis a émis une alerte de sécurité dimanche, mettant en garde contre "l'activité continue des éléments de sécurité de la RDC" et des informations faisant état de coups de feu. (Reportage d'Ange Kasongo et de Sonia Rolley, rédigé par Portia Crowe, David Goodman et Frances Kerry, version française Benjamin Mallet)