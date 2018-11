RDC-Pas de candidat unique de l'opposition pour la présidentielle

KINSHASA, 13 novembre (Reuters) - Deux dirigeants de l'opposition congolaise se sont retirés lundi d'un accord conclu dimanche visant à soutenir un candidat commun, l'homme d'affaires et député Martin Fayulu, à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo (RDC).

Cette décision de Felix Tshisekedi et de Vital Kamerhe a été annoncée après que de nombreux partisans de l'opposition ont défilé lundi dans les rues de la capitale Kinshasa pour protester contre le choix de Fayulu.

Il s'agit d'un coup dur pour l'opposition, qui voulait présenter un front commun face au candidat adoubé par le président sortant Joseph Kabila, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary.

La présidence congolaise a annoncé en août dernier que Kabila, au pouvoir depuis 2001 mais atteint par la limitation constitutionnelle du nombre de mandats, ne briguerait pas un nouveau mandat en décembre.

Si le scrutin a lieu comme prévu, il s'agira de la première transition pacifique du pouvoir depuis l'indépendance de l'ancien Zaïre en 1960.

Dans un sondage diffusé en juillet, les électeurs congolais se disaient à 70% favorables aux dirigeants de l'opposition mais cette dernière, jusqu'ici divisée, n'a jamais encore su profiter du ressentiment d'une grande partie des électeurs à l'encontre du pouvoir en place, qui peut de son côté compter sur d'importants avantages financiers et institutionnels. (Stanis Bujakera et Benoît Nyemba; Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian pour le service français)