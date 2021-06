REACT-EU : plus de 2 milliards d'euros de fonds de cohésion additionnels pour la France, la Grèce, l'Allemagne, la Belgique et la Slovaquie

La Commission a approuvé la modification de huit programmes opérationnels (POs) du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE) en Grèce, en Allemagne, en Belgique, en Slovaquie et en France dans le cadre de REACT-EU, en les augmentant de plus de 2 milliard d'euros. Ces amendements aux POs aideront les États membres et les régions concernées à faire face à l'impact économique et social de la pandémie et à stimuler une reprise verte et numérique juste.

En France, le PO Picardie recevra 71 millions d'euros pour améliorer l'accès aux services de santé, l'accompagnement des réseaux de PME et la transition verte et numérique dans l'enseignement, l'administration publique et les services de santé.

En Grèce, les modifications apportées au PO 'Compétitivité, entrepreneuriat et innovation' fourniront 1,6 milliard d'euros pour soutenir 272 000 petites et moyennes entreprises (PME) en subventionnant les intérêts des prêts existants et en encourageant le Fonds de garantie pour les très petites entreprises.

Pour l'Allemagne, à Hambourg, 20,3 millions d'euros de fonds supplémentaires se concentreront sur les PME/start-ups, les activités de recherche et d'innovation (Life Science, FabLabs), la numérisation dans le secteur du tourisme et l'augmentation de l'efficacité énergétique. Les mesures contribuent également à atteindre les objectifs de la 'stratégie régionale d'innovation' et du 'Hamburger Klimaplan', la stratégie locale de lutte contre le changement climatique.

Dans le Baden-Württemberg, 86 millions d'euros soutiendront principalement la recherche et l'innovation et aideront la région dans son transfert de technologie vers les infrastructures vertes et numériques. La Bavière recevra 37 millions d'euros à investir dans les compétences et la formation de l'économie verte et numérique. Ils permettront également l'accès à une éducation préscolaire de qualité et favoriseront les emplois verts, la sensibilisation à l'environnement et l'innovation.

Le PO du Schleswig-Holstein sera augmenté de 11,6 millions d'euros pour former, coacher et conseiller les citoyens dans leur recherche d'emplois, pour soutenir la formation professionnelle dans la mise en adéquation des compétences des employés face aux exigences d'une économie de plus en plus numérique et verte et promouvoir les projets pilotes sur la numérisation.

En Belgique, 30 millions d'euros seront ajoutés au PO 'Wallonie-Bruxelles' pour aider les personnes touchées par la crise du coronavirus à trouver un nouvel emploi et prévenir le décrochage scolaire.

Enfin en Slovaquie, le PO 'régional intégré' sera renforcé de 203,4 millions d'euros pour les transports publics verts, les pistes cyclables et les mesures visant à accroître l'efficacité énergétique des immeubles d'habitation. Il financera également la fourniture de matériel informatique et de logiciels aux enseignants et aux élèves, en se concentrant sur les enfants défavorisés, épaulera les institutions culturelles publiques touchées par la pandémie et développera des centres régionaux pour la mise en œuvre des fonds européens.

REACT-EU fait partie de NextGenerationEU et fournit 50,6 milliards d'euros de financement supplémentaire (en prix courants) au cours de 2021 et 2022 aux programmes de la politique de cohésion. Les mesures visent à soutenir la résilience du marché du travail, l'emploi, les PME et les familles à faible revenu, ainsi qu'à poser les bases d'une transition verte et numérique et d'une reprise socio-économique durable.