REACTIONS à l'incendie de Notre-Dame de Paris

PARIS, 15 avril (Reuters) - Voici les principales réactions en France et à l'étranger à l'incendie qui a ravagé lundi une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris :

EN FRANCE

EMMANUEL MACRON sur Twitter :

"Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous."

ANNE HIDALGO, maire de Paris, sur Twitter :

"Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les pompiers de Paris sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le diocèse de Paris. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité."

AUDREY AZOULAY, directrice générale de l'Unesco, sur Twitter :

"Immense émotion devant le dramatique incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris, inscrite au Patrimoine mondial depuis 1991. L'UNESCO suit de près la situation et se tient aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable."

JEAN-LUC MÉLENCHON à la presse :

"Notre-Dame est depuis plus d'un millier d'années le métronome."

"Je n'ai pas la tête à la politique pour au moins 24 heures, le temps de m'avaler cette terrible réalité (...) Ce bâtiment est un membre de notre famille à tous et, pour l'instant, nous sommes en deuil."

MARINE LE PEN, présidente du Rassemblement national, sur Twitter :

"Les dégâts sont terrifiants. Tous les Français ce soir ressentent un chagrin infini et un vertigineux sentiment de perte."

OLIVIER FAURE, premier secrétaire du Parti socialiste, sur Twitter :

"Immense émotion devant ces images du feu dévorant Notre-Dame. Soutien aux pompiers mobilisés. Pensée pour les fidèles et pour tous ceux qui n’ayant pas la foi sont attachés à ce joyau de notre histoire."

A L'ETRANGER

DONALD TRUMP lors d'un déplacement dans le Minnesota :

"L'incendie à Notre-Dame de Paris est le genre d'événements auquel peu de gens ont assisté."

"C'est l'un des plus beaux trésors du monde (...) peut-être plus précieux que n'importe quel musée dans le monde (...) Ça fait partie de notre culture, de nos vies."

JEAN-CLAUDE JUNCKER, président de la Commission européenne, sur Twitter :

"Je suis minute par minute l'incendie dont Notre-Dame de Paris est la proie. Notre-Dame de Paris appartient à l'humanité toute entière. Quel triste spectacle. Quelle horreur. Je partage l'émotion de la nation française qui est aussi la nôtre."

DONALD TUSK, président du Conseil européen, sur Twitter :

"Notre-Dame de Paris est Notre-Dame de toute l’Europe. We are all with Paris today."

(Simon Carraud, édité par Elizabeth Pineau)