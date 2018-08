RÉACTIONS au décès de Kofi Annan, ex-secrétaire général de l'Onu

PARIS, 18 août (Reuters) - Voici les principales réactions au décès de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations unies et lauréat du prix Nobel de la paix, survenu samedi à l'âge de 80 ans.

Né en avril 1938 à Kumasi, au Ghana, Kofi Annan avait été secrétaire général de l'Onu entre 1997 et 2006.

ANTONIO GUTERRES, secrétaire général de l'Onu, dans un communiqué :

"De bien des manières, Kofi Annan était les Nations unies. Il en a gravi les échelons jusqu'à diriger l'organisation et la faire entrer dans le nouveau millénaire avec une dignité et une détermination sans égales".

EMMANUEL MACRON, président de la République française, sur Twitter :

"La France lui rend hommage. Nous n'oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats."

ANNE HIDALGO, maire de Paris, sur Twitter :

"Respect et admiration pour ce grand humaniste, le monde a perdu un bâtisseur de paix."

NANA AKUFO-ADDO, président du Ghana

"Diplomate intenational accompli et ancien secrétaire général des Nations unies hautement respecté, M. Kofi Annan était le premier ressortissant de l'Afrique sud-saharienne à occuper cette position exlatante. Il a considérablement contribué au renom de notre pays par ses fonctions et par son attitude et son comportement sur la scène mondiale".

(Elizabeth Pineau et Pierre Sérisier)