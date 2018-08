RÉACTIONS au décès de Kofi Annan, ex-secrétaire général de l'Onu

(.)

PARIS, 18 août (Reuters) - Voici les principales réactions au décès de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations unies et lauréat du prix Nobel de la paix, survenu samedi à l'âge de 80 ans.

Né en avril 1938 à Kumasi, au Ghana, Kofi Annan avait été secrétaire général de l'Onu entre 1997 et 2006.

ANTONIO GUTERRES, secrétaire général de l'Onu, dans un communiqué :

"De bien des manières, Kofi Annan était les Nations unies. Il en a gravi les échelons jusqu'à diriger l'organisation et la faire entrer dans le nouveau millénaire avec une dignité et une détermination sans égales".

VLADIMIR POUTINE, président de la Fédération de Russie :

"Personne remarquable, ce grand homme politique a consacré de nombreuses années de sa vie au service des Nations unies. En dirigeant les Nations unies dans une période difficile, il a grandement contribué à atteindre les objectifs et les buts de l'organisation, renforçant son rôle central dans les affaires du monde. Sa contribution personnelle à l'établissement d'un potentiel pacificateur de l'Onu, ainsi que le règlement de nombreux conflits régionaux, fut particulièrement évidente.

"J'admirais sa sagesse et son courage, son aptitude à prendre des décisions équilibrées même dans les situations les plus difficiles et délicates".

GEORGE W. BUSH, ancien président des Etats-Unis :

"Kofi était un homme bon et un infatigable patron des Nations unies. Son expérience va manquer partout dans le monde".

BARACK OBAMA, ancien président des Etats-Unis :

"Kofi Annan était un diplomate et un humanitaire qui incarnait la mission des Nations unies comme peu d'autres l'ont fait. Son intégrité, son abnégation, son optimiste et son sens de notre humanité commune ont toujours guidé son action envers la communauté des nations. Longtemps après avoir fait tomber des barrières, Kofi n'a jamais cessé d'oeuvrer à un monde meilleur et de consacrer du temps à motiver et inspirer la nouvelle génération de dirigeants".

AUDREY AZOULAY, directrice générale de l'Unesco, dans un communiqué :

"Grand défenseur de la paix, il était l'incarnation même de celle-ci et d'une vision résolument moderne des Nations unies".

"Sa conviction selon laquelle il fallait développer une culture de la paix rejoignait pleinement le mandat et l’engagement quotidien des équipes de l'Unesco.

ZEID RA'AD AL HUSSEIN, Haut Commissaire de l'Onu pour les droits de l'homme :

Kofi Annan était "un exemple d'humanité, un modèle de décence et de grâce humaine".

NANA AKUFO-ADDO, président du Ghana, dans un communiqué :

"Diplomate international accompli et ancien secrétaire général des Nations unies hautement respecté, M. Kofi Annan était le premier ressortissant de l'Afrique sud-saharienne à occuper cette position exaltante. Il a considérablement contribué au renom de notre pays par ses fonctions et par son attitude et son comportement sur la scène mondiale".

EMMANUEL MACRON, président de la République française, sur Twitter :

"La France lui rend hommage. Nous n'oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats."

JEAN-YVES LE DRIAN, ministre français des Affaires étrangères, dans un communiqué :

"Au tournant de ce siècle, Kofi Annan a permis à l'Onu de se moderniser pour mieux faire face aux bouleversements d'un monde divisé, qu'il a toujours essayé de rassembler."

"C'était aussi un ami de la France, dont il parlait la langue. Je rends hommage à sa mémoire et souhaite exprimer la gratitude de la France pour son action inlassable au service de la paix."

ANNE HIDALGO, maire de Paris, sur Twitter :

"Respect et admiration pour ce grand humaniste, le monde a perdu un bâtisseur de paix."

FRANÇOIS HOLLANDE, ancien président français, sur Twitter :

"Convaincu de la force du multilatéralisme, il a agi pour faire respecter le droit et les institutions internationales. Le monde perd un de ses serviteurs les plus dévoués".

NICOLAS SARKOZY, ancien président français, sur Twitter :

"Avec Kofi Annan s'éteint un homme de paix, un sage, une conscience de notre temps".

ANGELA MERKEL, chancelière allemande :

"Kofi Annan n'a jamais renoncé à oeuvrer pour le bien du monde. Il savait comment convaincre les gens et est devenu un exemple en particulier pour la jeunesse dans le monde entier".

THERESA MAY, Première ministre britannique :

"Grand dirigeant et réformateur de l'Onu, il a immensément contribué à rendre le monde qu'il vient de quitter meilleur qu'il ne l'était quand il y est né".

ANTONIO COSTA, Premier ministre portugais :

"En tant que secrétaire général de l'Onu, (Kofi Annan) fut un dirigeant mondial défendant la cause de la paix, du développement et des droits de l'homme. Il faut également l'une des personnalités publiques qui contribua le plus à l'indépendance du Timor oriental".

CYRIL RAMAPHOSA, président sud-africain :

Annan était "un grand dirigeant et un diplomate extraordinaire" qui a soutenu la cause africaine au sein des Nations unies et a fait "flotter le drapeau de la paix", partout dans le monde.

THE ELDERS, groupe de dirigeants indépendants travaillant à la paix et au respect des droits de l'homme :

"Il a joué un rôle vital dans la direction des travaux de The Elders et il était une voix d'un grande autorité et d'une grande sagesse en public et en privé.

"Il était un avocat permanent des droits de l'homme, du développement et du droit.

"Kofi Annan a consacré toute sa vie à la cause de la paix et était connu pour sa ferme opposition à l'agression militaire, en particulier l'invasion sous commandement américain de l'Irak en 2003".

