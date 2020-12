REACTIONS au décès de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing

3 décembre (Reuters) - L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est mort mercredi à l'âge de 94 ans des suites du COVID-19, a annoncé sur Twitter la fondation qui porte son nom.

Valéry Giscard d'Estaing était entré à l'Elysée à 48 ans et avait inscrit son septennat sous le signe de la modernité, autorisant le divorce par consentement mutuel, dépénalisant l'avortement et abaissant de 21 ans à 18 ans l'âge de la majorité.

Voici les principales réactions à ce décès:

FRANÇOIS HOLLANDE, ancien président de la République

"Valéry Giscard d'Estaing demeurera le président qui a modernisé la France. Son septennat a été marqué par de grandes réformes comme la majorité civile à 18 ans, l'accès à l'IVG pour les femmes, la généralisation de la protection sociale. Résolument européen il a contribué au renforcement du couple franco-allemand, à la mise en place de l'Union monétaire et à l'ouverture du Marché commun. (...)

Aujourd'hui notre pays perd un homme d’État qui a fait le choix de l'ouverture au monde et qui pensait que l'Europe était la condition pour que la France soit plus grande."

NICOLAS SARKOZY, ancien président de la République

"J'apprends avec une grande tristesse la mort de Valéry Giscard d'Estaing qui aura toute sa vie oeuvré au renforcement des liens entre les nations européennes, cherché et réussi à moderniser la vie politique, et consacré sa grande intelligence à l'analyse des problématiques internationales les plus complexes.

Il est un homme qui a fait honneur à la France, un homme pour qui j'ai éprouvé de l'admiration et avec qui j'ai toujours eu plaisir à débattre (...)".

CHRISTOPHE CASTANER, président du groupe LAREM à l'Assemblée nationale

"Hommage ému à Valéry Giscard d'Estaing. Avec l'Europe au coeur, il a écrit une page forte de l'histoire de notre République.

Son action moderne et résolument progressiste, au service des Français, marquera longtemps son héritage".

RICHARD FERRAND, président de l'Assemblée nationale

"C'est avec émotion que j'apprends le décès du Président Valéry Giscard d'Estaing. L'idéal européen perd l'un de ses fondateurs, la France, un Président qui lui a apporté modernité et audaces : majorité à 18 ans, légalisation de l'IVG...

Respectueusement, à sa mémoire".

MARINE LE PEN, présidente du Rassemblement national

"Condoléances aux proches de Valéry Giscard d'Estaing.

Président d'une France en crise, il fut l'artisan de nouvelles libertés publiques et un ardent soutien du progrès technologique. (...)"

ANNE HIDALGO, maire de Paris

"Au nom des Parisiennes et des Parisiens, de l'ensemble de la municipalité et en mon nom, je tiens à saluer la mémoire de cet Européen convaincu qui a résolument oeuvré pour inscrire notre pays sur le chemin de la modernité et du progrès grâce à des avancées majeures comme l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse, l'abaissement de la majorité légale à 18 ans, l'instauration du divorce par consentement mutuel et la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées.

En confiant à Françoise Giroud le Secrétariat d'État à la condition féminine - instauré en lien avec Jacques Chirac - il a fait une place à part au combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. (...)"

JEAN-PIERRE RAFFARIN, ancien Premier ministre

"V. Giscard d'Estaing restera le Président de la modernité et de la réforme. Il a soulevé nos espoirs, il a créé notre admiration. Les jeunes et les femmes ont trouvé avec lui une place nouvelle dans la République. La Démocratie française s'est affirmée Européenne... Le coeur gros !"

JACK LANG, ancien ministre de l'Education nationale et de la Culture

"Valéry Giscard d'Estaing était un homme d'Etat, de courage et de combat qui a dédié sa vie à notre pays. Il a eu à coeur de moderniser nos institutions et de dépoussiérer une république parfois trop autoritaire en étendant les pouvoirs du parlement et des collectivités territoriales. Son action s'inscrivait dans une ambition d'ouverture au monde et de coopération multilatérale renouvelée. (...)"

MICHEL BARNIER, négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit

"Pour Valéry Giscard d'Estaing, l'Europe devait être une ambition française et la France une nation moderne. Respect." (Rédaction de Paris)