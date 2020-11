REACTIONS au décès de l'icône du football Diego Maradona

26 novembre (Reuters) - Diego Maradona, l'un des plus illustres footballeurs de tous les temps, champion du monde avec l'équipe d'Argentine en 1986, est mort mercredi d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans, à son domicile dans les faubourgs de Buenos Aires.

Voici des réactions au décès de Maradona:

LE CLUB ITALIEN DE NAPLES, dont Maradona a porté le maillot de 1984 à 1991, dans un communiqué:

"Tout le monde attend notre déclaration mais quels mots pourrions-nous utiliser pour une telle douleur ? C'est le moment des larmes. Ensuite viendra l'heure des mots.

Nous sommes en deuil. Nous nous sentons comme un boxeur qui vient d'être mis K.-O., nous sommes sous le choc. C'est un coup dévastateur pour la ville et le club.

Toujours dans nos coeurs. Ciao Diego".

PELÉ, le joueur brésilien légendaire, dans un communiqué à Reuters:

"Triste nouvelle de perdre un ami comme cela. Que Dieu donne suffisamment de force à sa famille. C'est certain, nous taperons un jour la balle ensemble au ciel".

LIONEL MESSI, le capitaine argentin du FC Barcelone, sur Instagram:

"Un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous a quitté (...) mais Diego est éternel. Je me souviendrai des moments agréables que j'ai vécus avec lui et j'envoie mes condoléances à sa famille et ses amis. Repose en paix".

CRISTIANO RONALDO, attaquant portugais de la Juventus Turin, sur Instagram:

"Aujourd'hui je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. L'un des meilleurs de notre époque. Un magicien sans pareil. Il part trop tôt mais laisse un héritage sans limite et un vide qui ne sera jamais rempli. Repose en paix. Tu ne seras jamais oublié".

ZINEDINE ZIDANE, entraîneur du Real Madrid, en conférence de presse:

"C'est une perte énorme pour le monde en général mais en particulier pour le football. Ce qu'il a fait lors de la Coupe du monde 1986 est gravé dans ma tête. Nous sommes très tristes".

GIANNI INFANTINO, président de la Fédération internationale de football, sur le site de la FIFA:

"Aujourd'hui est un jour incroyablement triste. Notre Diego nous a quitté. Nos coeurs - à nous tous qui l'aimions pour ce qu'il était et ce qu'il représentait - se sont arrêtés pendant un moment. Notre silence, nos larmes, notre douleur sont les seules choses que nous ressentons à l'heure actuelle".

L'ELYSÉE, DANS UN COMMUNIQUÉ:

"Le président de la République salue ce souverain incontesté du ballon rond que les Français ont tant aimé.

A tous ceux qui ont économisé leur argent de poche pour compléter enfin l'album Panini Mexico 1986 avec sa vignette, à tous ceux qui ont tenté de négocier avec leur compagne pour baptiser leur fils Diego, à ses compatriotes argentins, aux Napolitains qui ont dessiné des fresques dignes de Diego Riveira à son effigie, à tous les amoureux de football, le président de la République adresse ses condoléances émues.

Diego se queda." (Rédaction de Paris)