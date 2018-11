REACTIONS au référendum en Nouvelle-Calédonie

PARIS, 4 novembre (Reuters) - Voici les principales réactions dimanche en métropole au référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie qui s'est conclu par la victoire du "non" à l'indépendance à 56,4%:

Philippe GRANGEON, délégué général par intérim de La République en Marche, dans un communiqué :

"Le résultat historique de ce premier référendum fixé par l’accord de Nouméa ouvre une page nouvelle de notre histoire commune. Elle oblige l’ensemble des acteurs politiques à poursuivre sur la voie du dialogue et du respect de l’ensemble de la société calédonienne."

Laurent WAUQUIEZ, président des Républicains, dans un communiqué :

"Nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie ont affirmé aujourd’hui avec clarté leur appartenance à la République française. C’est un moment historique pour les Calédoniens : ils ont lié leur destin à la France. Les Républicains seront vigilants pour que cette volonté exprimée par les Calédoniens soit respectée à l'avenir."

Olivier FAURE, premier secrétaire du Parti socialiste, et Ericka BAREIGTS, secrétaire nationale à la France océanique, dans un communiqué :

"Ce référendum constitue une étape. Le processus doit se poursuivre. À ce titre, nous demandons que l’Etat maintienne et amplifie ses efforts en faveur de la Nouvelle-Calédonie, condition de la réussite de ce processus inédit de décolonisation. Il doit être mieux ciblé pour réduire, de manière plus volontariste, les inégalités qui subsistent, lutter contre la vie chère et faire le pari du développement durable."

Marine LE PEN, présidente du Rassemblement national, dans un communiqué :

"Par cette refondation souveraine issue des urnes, les Calédoniens ont clairement exprimé un choix en faveur d’un avenir français. Ce formidable attachement des Calédoniens à la France doit se traduire très vite par la proposition d’un nouveau texte qui ancrera définitivement la Calédonie à la France et à la République française dans un esprit de rassemblement et de réconciliation.

"Nous demandons au président de la République, compte tenu des résultats, d’engager sans délai les démarches nécessaires auprès de l’Onu afin que la Nouvelle-Calédonie soit retirée de la liste des territoires à décoloniser."

Les députés de LA FRANCE INSOUMISE, dans un communiqué :

"Le résultat du référendum en Nouvelle-Calédonie est une profonde déception pour toute personne qui croit à la nécessité d’une pleine souveraineté des populations de l’archipel. Il montre la profondeur du clivage qui partage les gens sur place. L’un et l’autre nous font un devoir de prudence et d’accompagnement respectueux de la décision prise dans les urnes."

Gérard LARCHER, président (LR) du Sénat, dans un communiqué :

"Au vu du résultat de cette consultation, j’invite toutes les composantes de la société calédonienne, à se retrouver pour bâtir ensemble une solution institutionnelle durable au sein de la République. Le Sénat, ayant toujours porté une attention particulière à la construction du destin commun en Nouvelle-Calédonie, reste disponible pour toute contribution au processus post-référendaire." (Sophie Louet)