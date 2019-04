REACTIONS aux attentats en série qui ont frappé le Sri Lanka

(Actualisé avec réactions des Premiers ministres indien et pakistanais et de la maire de Paris)

COLOMBO, 21 avril (Reuters) - Réactions enregistrées à la suite des attentats à la bombe qui ont frappé en ce dimanche de Pâques trois églises et quatre hôtels au Sri Lanka.

RANIL WICKREMESINGHE, Premier ministre sri-lankais

"Je condamne avec vigueur les lâches attentats d'aujourd'hui contre notre peuple. J'appelle les Sri-Lankais à rester unis et forts en ces moments de tragédie", a-t-il écrit sur Twitter.

LE PAPE FRANÇOIS

Au Vatican, le pape, qui s'était rendu en 2015 en visite au Sri Lanka, a condamné les attentats qui ont ensanglanté ce pays en ce week-end pascal.

"J'ai appris avec tristesse et douleur la nouvelle des graves attentats qui, précisément aujourd'hui, pour Pâques, ont semé le deuil et la souffrance dans des églises et en d'autres lieux où des gens s'étaient rassemblés au Sri Lanka", a dit le souverain pontife aux dizaines de milliers de personnes massées place Saint-Pierre pour entendre sa traditionnelle bénédiction "Urbi et orbi" (A la ville et au monde).

EMMANUEL MACRON, président français

"Profonde tristesse après les attaques terroristes contre des églises et des hôtels au Sri Lanka. Nous condamnons fermement ces actes odieux. Toute notre solidarité avec le peuple sri-lankais et nos pensées pour tous les proches des victimes en ce jour de Pâques", écrit-il sur Twitter.

ANNE HIDALGO, maire de Paris

"J'adresse toutes mes pensées aux Sri-Lankais et aux chrétiens, confrontés à la folie du terrorisme en ces fêtes de Pâques", a-t-elle écrit sur Twitter en précisant que la Tour Eiffel serait éteinte dimanche soir à minuit pour rendre hommage aux victimes.

DONALD TRUMP, président des Etats-Unis

"Sincères condoléances de la part de la population des Etats-Unis à celle du Sri Lanka à l'occasion de ces horribles attaques terroristes contre des églises et des hôtels. Nous nous tenons prêts à porter assistance", a-t-il tweeté.

NARENDRA MODI, Premier ministre indien

Dans un message publié sur Twitter, Narendra Modi a "fermement condamné les horribles explosions survenues au Sri Lanka". "Une telle barbarie n'a aucune place dans notre région. L'Inde fait part de sa solidarité avec les Sri Lankais", a-t-il écrit en soulignant que ses pensées et ses prières accompagnent les familles endeuillées et les personnes blessées.

IMRAN KHAN, Premier ministre pakistanais

"Je condamne fortement cette horrible attaque terroriste contre le Sri Lanka en ce jour de Pâques qui a causé des pertes humaines précieuses et des centaines de blessés. Mes profondes condoléances vont à nos frères sri-lankais."

ANGELA MERKEL, chancelière allemande

"Il est choquant que des gens qui s'étaient rassemblés pour célébrer Pâques aient été la cible délibérée de ces attaques féroces", écrit-elle dans un message de condoléances adressé au président sri-lankais Maithripala Sirisena.

THERESA MAY, Première ministre britannique

"Ces actes de violence contre des églises et des hôtels au Sri Lanka sont véritablement effroyables, et mes condoléances les plus sincères vont à tous ce qui sont affectés en ce moment tragique. Nous devons nous unir pour faire en sorte que nul n'ait jamais à pratiquer sa foi dans la peur", a-t-elle tweeté.

JEAN-CLAUDE JUNCKER, président de la Commission européenne

"C'est avec horreur et tristesse que j'ai été informé de ces attaques à la bombe au Sri Lanka (...). Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes qui s'étaient rassemblées pacifiquement dans des lieux de culte ou étaient venues visiter ce beau pays. Nous sommes prêts à apporter notre soutien."

REUVEN RIVLIN, président israélien

"Les attentats au Sri Lanka sont un crime odieux. Nous sommes tous les enfants de Dieu; une attaque contre une religion en particulier, c'est une attaque contre chacun d'entre nous."

RECEP TAYYIP ERDOGAN, président turc

"Je condamne dans les termes les plus forts les attentats terroristes de Pâques au Sri Lanka. C'est une agression contre l'humanité tout entière."

JACINDA ARDERN, Première ministre néo-zélandaise

"La Nouvelle-Zélande condamne tous les actes de terrorisme, et notre détermination n'a été que renforcée par l'attentat commis sur notre propre territoire le 15 mars.

"La Nouvelle-Zélande rejette toutes les formes d'extrémisme et défend la liberté de religion et le doit de pratiquer son culte en sécurité. Nous devons collectivement trouver la volonté et les réponses pour mettre fin à de telles violences." (Bureaux de Reuters Eric Faye et Henri-Pierre André pour le service français)