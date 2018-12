PARIS, 1er décembre (Reuters) - La manifestation des "Gilets jaunes" contre l'érosion du pouvoir d'achat a été entaché samedi de nombreuses violences, auxquelles la classe politique a réagi.

JEAN-LUC MELENCHON, dans la manifestation de Marseille

"J’adjure M. Macron de faire autre chose que les traitements traditionnels des crises car cela ne marche plus. Il faut répondre aux problèmes concrets des gens. Je crains qu’il ne veuille jouer le pourrissement, ce qui serait une erreur monstrueuse.

"M. Macron, qui a écrit un livre qui s’appelait Révolution, a été prémonitoire car c’est bien ce qu’il est arrivé à déclencher, mais pas celle qu’il croyait. Ce n’est pas une révolution libérale, c’est une révolution populaire.

"Les violences, c’est devenu un rituel. On a l’impression que les dispositifs qui sont mis en place sont faits pour ça. Quand vous barrez toutes les rues et que vous laissez entrer les gens par un seul endroit, que pour finir vous bombardez avec de l’eau et des gaz lacrymogènes, vous êtes sûr du résultat."

MARINE LE PEN, sur BFM TV

"Le président doit absolument, totalement, changer de stratégie. Il doit admettre que la politique qu'il mène est une politique qui crée une situation intenable et une très grande souffrance sur des millions de compatriotes et remettre sur la table les choix qui ont été faits par lui et par son gouvernement.

"On a le sentiment que le ministre de l'Intérieur ne cherche pas l'ordre et la paix. Il cherche en réalité que la situation s'aggrave pour pouvoir bénéficier de ces images, qui sont des images évidemment qui fendent le coeur pour pouvoir diaboliser ce mouvement. Ça ne marchera pas."

NICOLAS DUPONT-AIGNAN sur BFM TV

"Ce qui s'est passé à nouveau à l'Etoile ce soir est absolument scandaleux, déconsidère notre pays et M. Castaner devrait démissionner, parce qu'il y a un vrai traquenard qui a été tendu à des gens qui ne voulaient pas casser.

"On a laissé rentrer en leur promettant le calme des 'Gilets jaunes' qui ne voulaient rien casser. Parallèlement, la police à laissé rentrer des casseurs et après tout le monde a été prisonnier et on a assisté à un spectacle odieux pour la France.

"Quand le gouvernement veut bloquer une place, il y arrive très bien. (...) En vérité, on laisse le désordre s'afficher.

"Je demande au président de République de prendre ses responsabilités, de revenir à Paris, de demander à son ministre d'arrêter ces manipulations ridicules, de reprendre en main l'appareil d'Etat et parallèlement d'offrir une sortie politique."

LES RÉPUBLICAINS, dans un communiqué

"Les Républicains condamnent avec la plus extrême fermeté les vandales qui revêtent un faux gilet jaune comme un prétexte fallacieux pour mieux se livrer à l’exacerbation de leur violence.

"Les Républicains réaffirment leur entier soutien aux revendications des vrais Gilets jaunes sur le pouvoir d’achat, à ce cri du peuple français qui n’en peut plus des normes et d’une fiscalité toujours galopantes.

"Il y a d’autres façons de promouvoir l’écologie que d’asphyxier financièrement le peuple français.

"C’est bien pourquoi nous demandons que le président de la République saisisse, par référendum, le peuple français du plan de transition écologique qu’il a évoqué il y a quelques jours, pour recueillir son avis souverain sur la question."

FRANÇOIS DE RUGY, ministre de la Transition écologique, sur LCI

"Dans tout mouvement social, il y a des risques de débordement, les forces de police sont très mobilisées pour éviter les dégâts et contenir les éléments les plus violents.

"Le message qui est le leur, c'est notamment cette question du poids des impôts et des taxes, ça nous devons l'entendre. Nous avons déjà commencé à baisser certains impôts (...) nous aurons dans les jours qui viennent à apporter des réponses aux Français.

"Il faut avoir une approche qui reste cohérente et en même temps trouver des solutions, apporter de nouveaux moyens, voir aussi dans l'action du gouvernement depuis 18 mois, qu'est-ce qui n'a pas suffi."

AGNES BUZYN, ministre de la Santé sur BFM TV

"Il faut évidemment que les Gilets jaunes aujourd'hui, ceux qui manifestent leur inquiétude face à l'avenir, qui ont des vraies difficultés de fin de mois, expriment leur mécontentement d'une telle récupération, parce que ce sont des récupérations politiques. Derrière, nous savons qu'il y a des groupuscules d'extrême droite, d'extrême gauche, des gens qui ont besoin du chaos et qui souhaitent le chaos." (Caroline Pailliez, avec Jean-François Rosnoblet, édité par Yves Clarisse)