REACTIONS politiques aux voeux d'Emmanuel Macron

PARIS, 31 décembre (Reuters) - Voici les principales réactions politiques à l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron diffusée lundi soir à l'occasion de ses voeux pour l'année 2019 :

MARINE LE PEN, présidente du Rassemblement national, sur Twitter :

"Ce président est un imposteur. Et un pyromane".

NICOLAS DUPONT-AIGNAN, député, président de DEBOUT LA FRANCE, dans un communiqué :

"Ce soir les Français ont eu la confirmation qu’Emmanuel Macron n’avait rien compris, rien appris des événements de 2018."

"Alors que sa politique réunit plus de 75% des Français contre lui, il est apparu complètement exalté, inquiétant et décidé à poursuivre au mépris de la démocratie."

"Les exercices de fausse modestie sont bien loin ! Emmanuel Macron s’est prêté à un numéro d’autosatisfaction complètement surréaliste et à côté de la plaque. Aucune réponse concrète n’a été apportée à la crise que traverse notre pays et les difficultés que connaissent les Français.

FLORIAN PHILIPPOT, député européen, président des Patriotes, sur LCI :

"Il n'y a pas de réponse sur le fond : qu'est-ce qu'il y a sur les petits salaires, les petites retraites, sur les services publics, sur cette demande de référendum d'initiative citoyenne, cette demande de démocratie ?"

JEAN-LUC MÉLENCHON, député, chef de file de LA FRANCE INSOUMISE sur Twitter :

"On ne sait pas pourquoi mais tout ce qu'il dit tombe à plat. Et quand on comprend, on préférerait ne pas avoir entendu. Quel lunaire donneur de leçons."

"Le président des riches a fait son rideau de fumée. Le partage des richesses, t'as compris Monsieur Macron ?"

LAURENCE SAILLIET, porte-parole du parti LES RÉPUBLICAINS sur BFM TV :

"J'ai eu le sentiment de regarder un clip de campagne plus que d'écouter un homme d'Etat qui serait en lien avec les Français. J'ai eu le sentiment aussi que quelque part, pendant que les 'Gilets jaunes' défilaient, il était sur une autre planète. On ne sent pas qu'il a pris la mesure de la colère du pays."

"Il ne fait aucun mea culpa, il fait même un bilan positif de son action, alors ce que c'est précisément ce qui est dénoncé par les Français."

ALAIN JUPPÉ, maire de Bordeaux, sur Twitter :

"Excellente intervention du Président de la République. Dans la forme comme sur le fond. Le cap est donné. Bonne année à la France."

MARLÈNE SCHIAPPA, secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes, sur BFM TV :

"On a vu un président debout, au sens propre comme au sens figuré. Un grand président. Un président qui fait face à la situation avec lucidité, avec courage et qui formule des voeux de responsabilité pour 2019." (Elizabeth Pineau, édité par Marine Pennetier)