Alors que le marché du logement ralentit, plombé par la hausse des taux hypothécaires et les prix record, Redfin et Compass, deux sociétés américaines de courtage immobilier, annoncent supprimer plusieurs centaines d’emplois. Compass va supprimer 10% de ses effectifs et Redfin 6 % d’ici la fin du mois.

