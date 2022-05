REE Automotive va construire une usine de véhicules électriques commerciaux à Coventry, au Royaume-Uni.

La startup basée en Israël a déclaré que l'usine d'assemblage hautement automatisée qu'elle achèvera cette année en partenariat avec Rockwell Automation et Expert Technologies aura une capacité de production annuelle de 10 000 châssis de VE.

La société n'a pas révélé le montant de l'investissement ni le nombre d'emplois qui seront créés, mais le directeur général Daniel Barel a déclaré que le haut niveau d'automatisation signifiait que l'usine pourrait être gérée par un personnel d'environ sept personnes.

"Il s'agit d'un assemblage léger en termes d'actifs, utilisant une infrastructure basée sur le cloud", a déclaré Barel à Reuters, ajoutant qu'il devrait falloir 10 à 11 mois à la société pour construire toute usine supplémentaire au fur et à mesure de son expansion.

REE prévoit déjà une autre usine à Austin, au Texas, en 2023, en reproduisant ce système hautement automatisé basé sur le cloud, doublant ainsi sa capacité de fabrication à 20 000 châssis de VE.

La société a déclaré que l'usine de Coventry se concentrera initialement sur sa plateforme électrique P7 pour des utilisations commerciales telles que les fourgonnettes de livraison, les bus et les véhicules de loisirs.

REE prévoit de lancer la production d'une fourgonnette de livraison électrique et d'un people mover en 2023.

Au lieu d'essieux traditionnels, la plateforme de véhicules électriques de REE fonctionne à l'aide de quatre roues distinctes - avec leur propre direction, freinage, suspension, groupe motopropulseur et contrôle - qui permettent à ses véhicules d'avoir un fond plus plat, offrant plus d'espace pour le chargement.

Alors que les constructeurs automobiles traditionnels se préparent à produire des fourgonnettes et des camions électriques, les jeunes entreprises se concentrent plus que jamais sur la recherche d'un avantage concurrentiel ou technologique pour rester sur la route lorsque leurs grands rivaux commenceront à passer à la vitesse supérieure.