REFILE-Bhutto scion rejette les allégations de Khan, reconstruit les liens avec l'Occident à Davos

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères nouvellement nommé a rejeté mercredi les affirmations de l'ancien premier ministre Imran Khan selon lesquelles les États-Unis avaient comploté sa chute.

Bilawal Bhutto Zardari a déclaré à Reuters que l'éviction de Khan le mois dernier était en fait une étape importante pour la démocratie pakistanaise.

"Le Pakistan a une histoire de premiers ministres qui ont été destitués de manière non démocratique, inconstitutionnelle par divers moyens", a déclaré Bhutto Zardari dans une interview en marge du Forum économique mondial dans la station alpine suisse de Davos.

"Nous avons eu un premier ministre qui a été destitué et pendu !" a dit Bhutto Zardari en faisant référence à son grand-père, Zulfikar Ali Bhutto, faisant partie d'une histoire familiale marquée à plusieurs reprises par la violence ainsi que par de hautes fonctions.

Bhutto Zardari était un jeune homme de 19 ans étudiant à l'Université d'Oxford lorsque sa mère Benazir Bhutto a été assassinée. Son père Asif Ali Zardari a également été président du Pakistan.

À seulement 33 ans, il espère séduire la jeune population de son pays et prendre la relève d'une dynastie politique. En tant que leader du Parti du peuple pakistanais de sa mère, il a déclaré qu'il se présenterait aux prochaines élections et chercherait à former un gouvernement.

Pour l'instant, il dit se concentrer sur les défis de la politique étrangère du Pakistan dans le monde.

Alors que Davos a été dominé par les craintes autour des blocs commerciaux et des nations plus cloisonnées, Bhutto Zardari a déclaré que la coopération multilatérale avec les pays voisins et l'Occident est la voie à suivre pour le Pakistan.

Cela a ouvert son gouvernement aux attaques de Khan et de ses partisans. Khan accuse Washington de conspirer avec son opposition politique pour l'évincer en raison de sa politique étrangère indépendante, qui comprenait un voyage à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine.

Washington nie l'allégation de Khan, qui a également été rejetée par la puissante armée pakistanaise.

"Il fait tout ce qu'il peut pour adopter des positions extrémistes maximalistes, attiser le sentiment anti-américain et établir des parallèles avec la lutte des talibans en Afghanistan pour saper l'espace de cette transition démocratique", a déclaré Bhutto Zardari.

UN HÉRITAGE ILLUSTRE

Bhutto Zardari a déjà rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et est arrivé à Davos tout juste après un voyage en Chine.

Il a déclaré qu'il envisageait un rôle pour le Pakistan afin de combler le fossé entre les deux nations. Son grand-père Zulfikar Ali a également occupé le poste de ministre des affaires étrangères.

"L'initiation des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis a une histoire qui est liée à mon parti et à mon pays", a-t-il déclaré à Reuters.

"Mon grand-père a joué un rôle à l'époque d'Henry Kissinger et de Nixon en facilitant les premières communications entre les deux pays."

"J'ai la chance et le bonheur d'avoir un héritage aussi illustre, des figures historiques aussi imposantes dans ma propre famille que je peux admirer, et qui continuent de me guider et de me conduire de la manière dont leur mission, leur idéologie, leurs manifestes sont ma force motrice", a-t-il déclaré.

Bhutto Zardari avait 19 ans lorsqu'il est devenu le leader du Parti du peuple pakistanais. Aujourd'hui, il espère récupérer à la fois l'histoire de sa famille et l'optimisme de sa jeunesse.

"On nous avait promis un monde très différent", a-t-il déclaré.

"Je suis né en 1988, donc à la chute du mur de Berlin et à une époque où nous allions voir la fin de l'histoire et où les institutions internationales comme les Nations unies allaient se réunir. Et malheureusement, nous avons vraiment été lésés."

Dans un pays où 64 % de la population a moins de 30 ans, selon une estimation de l'ONU de 2018, il dit croire qu'il est "à peu près temps" qu'une personne de son âge soit représentée au gouvernement.

"Nous allons grandir dans un monde qui est affecté par la crise climatique d'une manière que la génération qui nous précède ne peut pas comprendre et ne peut pas apprécier. Nous paierons les dettes qu'ils contractent, et ce sera un handicap à notre progrès."

L'assassin de Benazir n'a jamais été arrêté, et une enquête de l'ONU a conclu que les autorités pakistanaises n'avaient pas réussi à la protéger ou à enquêter correctement sur sa mort.

Bhutto Zardari a déclaré que, bien qu'il ait grandi sous le feu des projecteurs, il n'avait pas peur pour sa propre sécurité.

"La peur est une chose à laquelle je pense que l'on ne peut pas vraiment céder, surtout si l'on fait de la politique", a-t-il déclaré à Reuters.