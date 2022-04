REFILE-ENCADRE-Principales réactions internationales à la réélection de Macron

24 avril (Reuters) - Principales réactions politiques internationales après la victoire dimanche d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle en France.

* CHARLES MICHEL, PRÉSIDENT DU CONSEIL EUROPÉEN

"Chaleureux bravo cher Emmanuel Macron. En cette période tourmentée, nous avons besoin d'une Europe solide et d'une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.

Nous pouvons compter sur la France 5 ans de plus."

* URSULA VON DER LEYEN, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

"Cher Emmanuel Macron, toutes mes félicitations pour votre réélection à la présidence de la République. Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l'Europe."

* OLAF SCHOLZ, CHANCELIER ALLEMAND

"Vos électeurs ont aussi envoyé aujourd'hui un message d'engagement solide à l'Europe. Je suis ravi que nous allons poursuivre notre bonne coopération".

* BORIS JOHNSON, PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE

"Félicitations à Emmanuel Macron pour votre réélection comme président de la France. La France est l'un de nos plus proches et importants alliés.

J'ai hâte de poursuivre notre travail sur des questions qui comptent le plus pour nos deux pays et pour le monde".

* MARK RUTTE, PREMIER MINISTRE NÉERLANDAIS

"Je suis impatient de poursuivre notre vaste et constructive coopération au sein de l'UE et de l'Otan, et de renforcer davantage la relation excellente entre nos deux pays".

* VOLODIMIR ZELENSKY, PRÉSIDENT UKRAINIEN

"Félicitations à Emmanuel Macron, un vrai ami de l'Ukraine, pour sa réélection! Je lui souhaite de nouveaux succès pour le bien du peuple français. J'apprécie son soutien et je suis convaincu que nous avançons ensemble vers de nouvelles victoires communes. Vers une Europe forte et unie!"

* JOE BIDEN, PRÉSIDENT AMÉRICAIN

"Félicitations à Emmanuel Macron pour sa réélection.

La France est notre plus ancien allié et un partenaire clé pour relever les défis mondiaux.

Je me réjouis de la poursuite de notre étroite coopération, notamment en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine, la défense de la démocratie et la lutte contre le changement climatique."

* JUSTIN TRUDEAU, PREMIER MINISTRE CANADIEN

"Félicitations, Emmanuel Macron.

J’ai hâte de poursuivre notre travail ensemble sur les enjeux importants pour les Canadiens et les Français - de la défense de la démocratie, à la lutte aux changements climatiques et à la croissance économique pour la classe moyenne." (Bureaux de Reuters; rédigé par Jean Terzian et Camille Raynaud)