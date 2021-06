REFILE-EXCLUSIF-Les transferts de bitcoins au Salvador explosent, mais ne représentent toujours qu'une fraction des envois de fonds en dollars.

Les petits transferts de bitcoins vers le Salvador ont été multipliés par quatre en mai par rapport à l'année précédente, mais ils représentent encore un faible montant par rapport aux envois de fonds en dollars, selon des données partagées avec Reuters.

Le pays d'Amérique centrale est devenu la semaine dernière le premier pays à adopter le bitcoin comme monnaie légale, le président Nayib Bukele vantant le potentiel de la crypto-monnaie comme monnaie d'envoi pour les Salvadoriens à l'étranger.

Les transferts mensuels de bitcoins de moins de 1 000 dollars - une approximation de l'argent envoyé au pays par les Salvadoriens travaillant à l'étranger - ont totalisé 1,7 million de dollars en mai, contre 424 000 dollars un an plus tôt, selon le chercheur américain Chainalysis.

Ces transferts ont atteint un pic de 2,5 millions de dollars en mars, bien qu'une comparaison avec l'année précédente ne soit pas disponible.

Le Salvador est fortement dépendant des transferts de fonds. En 2019, les transferts utilisant la monnaie traditionnelle ont totalisé près de 6 milliards de dollars, soit environ un cinquième du PIB, l'un des ratios les plus élevés au monde, selon la Banque mondiale.

La forte augmentation des transferts en bitcoin reflète les tendances à travers l'Amérique centrale, ont montré les données, l'un des premiers aperçus de l'utilisation de la crypto au Salvador. Pourtant, son utilisation infime par rapport aux transferts de fonds traditionnels suggère que la crypto-monnaie reste un outil de niche pour les Salvadoriens.

Chainalysis, qui suit les flux de crypto-monnaies pour les sociétés financières et les forces de l'ordre américaines, compile des données géographiques en analysant le trafic web et les modèles d'échange, bien que l'emplacement des transactions puisse être obscurci par les réseaux privés virtuels.

Les données du Salvador pour octobre-janvier n'étaient pas disponibles.

LA DÉPENDANCE AUX ENVOIS DE FONDS

Dans son dernier rapport, la Banque mondiale a constaté que pour les trois premiers mois de 2021, les envois de fonds vers le Salvador ont bondi d'un tiers en glissement annuel. Environ 95 % d'entre eux proviennent de Salvadoriens travaillant aux États-Unis, précise le rapport.

Le bitcoin, en théorie, offre un moyen rapide et bon marché d'envoyer de l'argent à travers les frontières sans dépendre des canaux de transfert de fonds traditionnels et souvent coûteux. Pourtant, sa relative complexité et l'absence d'infrastructure de conversion en dollars sont largement considérées comme des obstacles à son utilisation.

Alors que le Salvador considère le bitcoin comme un moyen utile pour les citoyens à l'étranger d'envoyer des fonds chez eux, les principales sociétés de transfert de fonds sont prudentes quant à l'offre de services de crypto-monnaie.

Par ailleurs, l'agence de notation Moody's a déclaré vendredi que la loi salvadorienne sur les bitcoins pourrait compromettre un accord sur un programme de financement avec le Fonds monétaire international (FMI).

Cette mesure "comporte des risques pour le système financier et la stabilité du régime monétaire du pays et signale l'absence d'un cadre économique cohérent", a déclaré Moody's.

Le FMI a averti jeudi qu'il avait des préoccupations économiques et juridiques concernant la loi du Salvador, élargissant les écarts sur les obligations du pays.