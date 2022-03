REFILE-INSIGHT-Sanctionné ou non, les Russes à l'étranger trouvent que leur argent est "toxique".

Yevgeny Chichvarkin, un magnat des télécommunications qui a fui la Russie en 2008 et est devenu un restaurateur londonien très en vue, est depuis longtemps un fervent partisan de l'Ukraine.

Avec sa partenaire Tatiana Fokina, le multimillionnaire affirme avoir envoyé quatre camions chargés d'équipements médicaux et de protection en Pologne pour aider les Ukrainiens depuis l'invasion russe du 24 février.

Chichvarkin, un homme costaud à la moustache cirée, a déclaré avoir conduit lui-même le premier chargement.

Mais l'entrepreneur de 48 ans, critique de longue date du président russe Vladimir Poutine, a déclaré que l'un de ses comptes bancaires suisses venait d'être gelé de manière inattendue. Il a refusé de dire par quelle banque.

Chichvarkin fait partie d'un nombre croissant de Russes vivant à l'étranger qui rencontrent des problèmes pour accéder à leur argent, même lorsqu'ils ne sont pas les cibles directes des sanctions occidentales.

Les entretiens menés par Reuters avec neuf Russes vivant à l'étranger - ainsi qu'avec leurs gestionnaires de patrimoine, avocats, conseillers fiscaux, courtiers en immobilier et en art - suggèrent que les sanctions occidentales destinées à punir le cercle proche de Poutine prennent également largement au piège les détenteurs de passeports russes.

Quatre Russes vivant à l'étranger et possédant la double nationalité ont décrit des banques ayant gelé leurs comptes ou leurs paiements à Londres, Zurich et Paris. Un riche émigré à Londres a déclaré qu'il s'était mis à payer ses achats en espèces et qu'il faisait profil bas.

Deux conseillers en patrimoine et un avocat ont décrit des demandes de comptes bancaires de clients russes qui ont été rejetées. Les banques ont déclaré qu'elles prenaient des précautions supplémentaires avec l'argent russe. Et trois courtiers ont déclaré que certaines transactions immobilières et artistiques étaient au point mort.

Un avocat canado-américain a déclaré que ses clients russes avaient peur d'entreprendre des voyages internationaux par crainte d'être arrêtés à la douane, car les banques occidentales ont jeté une large couche de suspicion sur l'argent russe - même sur les dons aux organisations caritatives. Les doubles passeports n'offrent plus d'échappatoires comme autrefois.

"J'ai affaire à des Russes qui ne peuvent pas sortir des hôtels, à des étudiants qui n'ont pas d'argent parce que les cartes de crédit sont sans valeur", a déclaré Bob Amsterdam, associé fondateur du cabinet d'avocats Amsterdam & Partners basé à Washington et à Londres.

"Les banques ... refusent les comptes bancaires des Russes : elles ferment leurs portes aux Russes sur la nationalité", a déclaré Amsterdam, qui est basé à Londres. "Les principaux cabinets d'avocats de la City ont fermé leurs portes aux Russes en termes de nationalité."

IL FAUT ÊTRE TRÈS DISCRET

Plusieurs avocats représentant des Russes fortunés en Europe ont parlé d'un climat de méfiance omniprésent. Un expert en planification fiscale et patrimoniale, qui a demandé à ne pas être nommé en raison d'un climat qui, selon elle, pénalise l'association avec la Russie, a déclaré que les Russes étaient scrutés à la loupe, quel que soit leur lieu de résidence ou leur richesse.

"Actuellement, tout ce qui est russe est toxique, ce qui signifie que tout le monde essaie d'être extrêmement, extrêmement prudent quant à ce qu'il faut faire avec les clients russes", a déclaré l'avocate, qui possède la double nationalité russe et britannique et qui dirige un cabinet d'avocats à Zurich.

La journaliste Elena Servettaz, qui possède la double nationalité et qui vit en France depuis 2005, a déclaré que la banque française Crdit Mutuel a rejeté un transfert de moins de 1 000 euros sur son compte - de l'argent qui lui avait été envoyé de Londres pour soutenir les efforts d'aide aux réfugiés ukrainiens.

Lorsque Servettaz a appelé la banque, on lui a dit que la transaction avait été signalée en raison de sa nationalité russe. Servettaz a reçu l'argent plus d'une semaine plus tard.

"C'est tellement injuste quand vous faites partie de l'opposition russe, que vous aidez les réfugiés ukrainiens, et qu'ils disent que vous êtes russe, donc vous ne pouvez pas avoir votre argent", a déclaré Servettaz.

Le Crdit Mutuel a déclaré que les banques européennes étaient tenues d'appliquer "la plus grande prudence" dans l'examen des transactions qui pourraient être affectées par les sanctions de l'UE, et que les contrôles supplémentaires requis pour assurer la conformité pourraient entraîner des retards, bien qu'il fasse de son mieux pour limiter les effets sur les clients.

Un porte-parole du Crédit Mutuel a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail que la situation relative à Servetta "a été rapidement résolue une fois que le client nous a envoyé les informations demandées".

Reuters a rapporté ce mois-ci que les régulateurs de l'Union européenne ont demandé à certaines banques d'examiner minutieusement les transactions de tous les clients russes et biélorusses, y compris les résidents de l'UE.

Certains gestionnaires de patrimoine en Europe ont cherché à se distancer des retombées économiques et politiques. La banque suisse Julius Baer a commencé ce mois-ci à bloquer les nouvelles affaires avec les clients russes, selon deux sources familières avec les opérations. Le PDG d'UBS, Ralph Hamers, a déclaré que tous les détenteurs de passeports russes sont effectivement devenus semi-sanctionnés.

Julius Baer a déclaré qu'elle n'acceptait pas de nouveaux clients russes ayant un domicile en Russie, mais qu'elle continuait à servir les clients russes existants "dans le respect de toutes les lois, réglementations ou sanctions applicables."

L'écrivain russe Grigory Chkhartishvili, qui vit à Londres et dont le nom de famille est géorgien, a réussi à transférer une somme d'argent par l'intermédiaire de la banque britannique Barclays pour soutenir son organisation caritative d'aide aux réfugiés ukrainiens, True Russia.

Mais sa femme, dont le nom de famille est russe, a été bloquée par Barclays lorsqu'elle a tenté d'envoyer de l'argent à la même organisation caritative, a-t-il déclaré. La banque a demandé un entretien en face à face avec elle.

"Ma somme était dix fois plus importante, mais ce n'était pas un problème", a déclaré Chkhartishvili. "Cela montre l'ambiance".

Chkhartishvili a déclaré que sa femme, qui a refusé d'être interviewée par Reuters et a demandé que son nom ne soit pas rendu public, lui avait dit qu'elle avait pu transférer l'argent le lendemain après avoir appelé la banque et expliqué qu'elle aidait des réfugiés ukrainiens.

Barclays n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Un riche magnat russe du pétrole et de la banque, qui a demandé à ne pas être identifié afin de pouvoir parler librement de sa situation financière, a déclaré qu'il avait le sentiment d'être devenu un "dommage collatéral" de l'invasion de la Russie - que Moscou appelle une "opération spéciale".

Installé à Londres depuis trois décennies, il a dit qu'il avait encore des entreprises en Russie et qu'il était inquiet de voir des restrictions financières plus importantes, bien qu'il ne figure pas sur une liste de sanctions.

"J'ai quelques économies", a-t-il dit, ajoutant qu'il envisageait de vendre des actifs européens. "Vous devez vivre avec de l'argent liquide [...]. Vous devez être très discret."

RUSSOPHOBIE

Dans le sous-sol de l'une de ses dernières entreprises, le pub The White Horse dans le quartier chic de Mayfair à Londres, Chichvarkin se dit confiant que ses avocats pourront débloquer son compte bancaire suisse.

C'est le seul de ses comptes qui a été gelé, a-t-il dit. Il pense que c'est parce que c'est le seul qu'il a ouvert avec un passeport russe.

En même temps, Chichvarkin pense que son opposition et celle de son partenaire à Poutine et à la guerre, ainsi que leur soutien vocal à l'Ukraine, ont contribué à protéger leurs entreprises de l'hostilité anti-russe des clients et du public, attisée par ce que Fokina appelle "la guerre de Poutine".

Pourtant, leur restaurant étoilé au Michelin, Hide, qu'ils possèdent aux côtés de la boutique de vins Hedonism Wines, où une bouteille peut coûter 124 000 livres (163 500 $), a reçu une évaluation d'une étoile sur Google environ deux semaines après le début de la guerre, a déclaré l'assistant de Fokina.

La rare mauvaise critique, parmi les 1 767 autres qui donnent au restaurant une note moyenne de 4,5 étoiles, disait simplement : "Propriété russe." Elle a depuis été supprimée.

"Vous lisez des articles sur des gens qui annulent des concerts de Tchaïkovski, des gens qui vandalisent des magasins d'alimentation russes", a déclaré Fokina. "Nous sommes à Londres en 2022. Comment en est-on arrivé là si vite ?"