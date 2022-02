REFILE-Indigo Franke parie sur une formule de coût gagnante pour la compagnie aérienne Frontier-Spirit

Bill Franke, investisseur chevronné dans le secteur des compagnies aériennes à bas prix, s'est engagé à éviter ce qu'il a un jour qualifié de "chemin de l'enfer" après avoir orchestré la fusion de compagnies aériennes à bas prix pour un montant de 2,9 milliards de dollars : laisser la négociation prendre le dessus sur le contrôle rigoureux des coûts qui permet de pratiquer des tarifs bas.

L'entrepreneur de 84 ans a transformé les 36 millions de dollars initiaux de sa société de capital-investissement dans Frontier Group Holdings en une participation d'une valeur de 2,4 milliards de dollars dans la fusion convenue avec Spirit Airlines Inc - un exploit rare dans les transactions aériennes à haut risque.

Lundi, Frontier et Spirit ont dévoilé leurs plans pour créer la cinquième compagnie aérienne américaine, évaluant Spirit, basée en Floride, à environ 2,9 milliards de dollars, hors dette.

Après avoir été le fer de lance de la stratégie low-cost des deux compagnies aériennes - après avoir été président et actionnaire principal de Spirit et maintenant de Frontier - Franke n'est pas d'humeur à relâcher la formule simple qui sous-tend ses investissements sur trois continents.

"Le truc, c'est d'être discipliné sur la structure des coûts", a déclaré Franke dans une interview à Reuters.

Franke est depuis longtemps un pionnier des compagnies aériennes à très bas prix comme Frontier et Spirit, qui occupent un niveau du marché inférieur à celui de rivaux à bas prix établis de longue date comme Southwest.

Ces compagnies aériennes proposent des tarifs réduits à leur plus bas niveau possible, auxquels s'ajoutent des frais supplémentaires comme la réservation par l'intermédiaire d'un centre d'appels, une stratégie connue sous le nom de dégroupage.

Elles se concentrent également sur le tourisme ou les visites à la famille, sans courir après les voyageurs d'affaires.

Ces transporteurs ont été parmi les premiers à se remettre de la pandémie.

"Il y a eu un rebond des réservations aux États-Unis, bien que la plupart d'entre elles soient de la catégorie des visites à la famille et aux amis plutôt que des voyages d'affaires", a déclaré Franke.

"Nous sommes optimistes car il y a une demande refoulée. Les consommateurs aiment toujours payer des prix bas."

MODÈLE D'ENTREPRISE

L'engagement de maintenir des coûts et des tarifs bas semble destiné en partie aux régulateurs américains qui examineront de près l'opération de fusion, dans un contexte de scepticisme accru à l'égard des rachats sous l'administration Biden, selon les avocats.

Mais cela reflète également la réticence de Franke à faire des compromis sur le modèle d'entreprise dans le seul but de s'étendre - un message qui ne risque pas d'échapper aux autres compagnies aériennes dans lesquelles sa société d'investissement détient des parts, comme la compagnie européenne Wizz Air.

Alors que Frontier, Spirit et Wizz ont toutes des stratégies commerciales similaires, Wizz Air a suscité des inquiétudes chez certains analystes quant à sa capacité à se développer sans perdre le contrôle des coûts lorsqu'elle a approché la compagnie britannique easyJet l'année dernière.

EasyJet a rejeté l'approche et Wizz Air, qui n'a jamais confirmé la démarche, a déclaré par la suite qu'elle préférait une croissance organique sans être "aveugle" à d'autres opportunités.

Franke a commencé sa carrière dans le secteur aérien chez America West Airlines, alors en faillite, qui a ensuite racheté U.S. Airways, puis American Airlines.

Sa société de rachat axée sur les compagnies aériennes, Indigo Partners, détient des participations dans Wizz Air, JetSMART (Chili) et Volaris (Mexique), ainsi que 83 % de Frontier (Colorado), évaluée à 2,7 milliards de dollars.

Il devrait détenir environ 43 % de l'entité combinée après la fusion de Frontier et Spirit.

Indigo, que Franke a fondée en 2002, a payé 36 millions de dollars pour acquérir la propriété et assumer la dette de Frontier auprès de Republic Airways Holdings Inc en 2013 après avoir vendu des actions de Spirit.

Franke a donné à Frontier une nouvelle image de transporteur à bas prix, sans fioritures, en faisant voler ses jets pendant de plus longues heures et en éliminant certaines destinations desservies par les grandes compagnies aériennes américaines.

Indigo a introduit Frontier en bourse en avril 2021, après que la compagnie aérienne soit devenue un acteur régional américain et suite à la pandémie de COVID-19, qui avait bouleversé le transport aérien dans le monde entier.

Frontier a été évaluée à 4,5 milliards de dollars lors de cette offre, qui a rapporté 300 millions de dollars à la compagnie aérienne et 300 millions de dollars à Indigo. L'action a clôturé lundi à 12,82 dollars, pour une valeur marchande de 2,8 milliards de dollars, soit 66 fois plus que le pari de Franke. (Reportage de Chibuike Oguh à New York, Tim Hepher à Paris, Reportage supplémentaire de Rajesh Kumar Singh à Chicago ; Édition de Catherine Evans)