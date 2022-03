REFILE-LEAD 1-Japon-La BoJ maintient sa politique et met en garde contre les retombées de la crise ukrainienne

par Leika Kihara

TOKYO, 18 mars (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a maintenu vendredi ses mesures de soutien à l'économie japonaise et a prévenu qu'une "très grande incertitude" demeurait quant aux retombées économiques de la crise ukrainienne, soulignant sa détermination à maintenir, pour l'instant, une politique ultra-accommodante.

Le ton modéré de la Banque du Japon contraste fortement avec ceux de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre, qui ont relevé leurs taux d'intérêt cette semaine afin d'empêcher l'inflation de s'installer durablement.

Comme attendu, la BoJ a décidé de maintenir son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements des obligations à 10 ans autour de zéro.

"La tendance est à la reprise de l'économie japonaise", a déclaré la BoJ dans un communiqué, ajoutant que la banque centrale japonaise devait toutefois rester vigilante face aux retombées de la guerre en Ukraine, qui déstabilise les marchés et fait fortement augmenter le prix des matières premières.

"Il existe une très grande incertitude quant à l'impact que les développements en Ukraine pourraient avoir sur l'économie et les prix au Japon par le biais des marchés, des prix des matières premières et des économies étrangères", indique le communiqué.

Alors que l'inflation devrait approcher, voire dépasser, son objectif de 2% dans les mois à venir, la BoJ n'est pas disposée à mettre fin à ses mesures de soutien, considérant que la récente hausse des prix de l'énergie est transitoire et constitue une menace possible pour l'économie japonaise, qui se remet à peine de la pandémie de coronavirus.

La troisième plus grande économie du monde a probablement vu sa croissance stagner au cours du trimestre en cours, les perturbations de l'offre et les restrictions liées à la pandémie ayant entravé la production et la consommation. (avec Tetsushi Kajimoto, Daniel Leussink et Kantaro Komiya; version française Camille Raynaud)