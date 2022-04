REFILE - Le boom automobile russe s'arrête à cause des sanctions contre l'Ukraine.

Des milliers d'ouvriers de l'industrie automobile ont été licenciés et les prix des denrées alimentaires montent en flèche alors que les sanctions occidentales frappent la petite ville russe de Kaluga et ses constructeurs automobiles étrangers phares, et que d'autres sanctions sont susceptibles d'être prises.

La région de Kaluga, située à 190 kilomètres (120 miles) au sud-ouest de Moscou, affirme avoir attiré plus de 1,3 trillion de roubles (15 milliards de dollars) d'investissements, principalement étrangers, depuis 2006.

Mais les sanctions occidentales imposées ces dernières semaines après que la Russie a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine ont exacerbé les pénuries persistantes de composants et arrêté la production dans deux usines automobiles phares, l'allemande Volkswagen et la suédoise Volvo.

Une troisième, l'usine PSMA Rus, qui est une coentreprise entre Stellantis et Mitsubishi et emploie 2 000 personnes, pourrait bientôt arrêter la production en raison d'un manque de pièces, a déclaré jeudi dernier le directeur général de Stellantis.

"Ce qui va se passer n'est pas clair. Ils ne nous donnent pas d'informations concrètes", a déclaré Pavel Terpugov, un soudeur à l'usine PSMA Rus.

Terpugov a déclaré qu'il a besoin de deux fois plus d'argent pour acheter des produits d'épicerie qu'avant les sanctions. Les analystes ont prévu que l'inflation russe pourrait grimper en flèche jusqu'à 24 % cette année, tandis que l'économie pourrait se contracter jusqu'aux niveaux de 2009.

Les États-Unis et l'Europe envisagent de nouvelles sanctions contre la Russie après que l'Ukraine a accusé les forces russes de meurtres de civils dans le nord de l'Ukraine, où un charnier a été découvert à Bucha, à l'extérieur de Kiev.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale" et le Kremlin a catégoriquement démenti toute accusation liée au meurtre de civils, y compris à Bucha.

Une source d'espoir pour certains à Kaluga, avec ses 325 000 habitants, est que l'Occident pourrait être réticent à nuire à ses propres entreprises.

"Cela a-t-il un sens d'imposer des sanctions à sa propre usine et de perdre de l'argent ?" a déclaré Valery Uglov, mécanicien automobile à l'usine Volkswagen. "Cela a-t-il un sens de perdre le marché russe ?"

"Nous espérons reprendre le travail dès que possible et tout le monde aura à nouveau confiance en l'avenir", a déclaré M. Uglov.

Volkswagen, dont l'usine emploie 4 200 personnes, a suspendu ses activités début mars. Une porte-parole a déclaré que la production restait gelée.

Le groupe Volvo, qui emploie plus de 600 personnes pour construire des camions, a également suspendu sa production.

Même avant les sanctions, les ventes de voitures russes s'étaient contractées, passant de 2,8 millions d'unités lors de l'ouverture de l'usine Volkswagen en 2007 à 1,67 million d'unités l'année dernière, endommagées à la fois par les sanctions après l'annexion de la Crimée en 2014 et par la pandémie de COVID-19.

Certaines usines ont réduit leur production l'année dernière en raison des perturbations causées par la pandémie.

"Nous avons connu des licenciements similaires à l'usine... mais maintenant, bien sûr, la situation est différente, plus grave", a déclaré Alexander Netesov, contremaître d'entrepôt à l'usine Volkswagen. "Mais nous attendons quand même, nous ne perdons pas espoir", a-t-il ajouté.

Signe de la pression que ressentent les travailleurs, Netesov a déclaré qu'une nouvelle voiture Polo qu'il avait commandée avec une remise d'usine avait vu son prix augmenter de 20 % depuis sa précommande. D'autres personnes dans la ville, qui s'enorgueillit également de la production de sociétés pharmaceutiques et alimentaires ainsi que de téléviseurs Samsung, tirent leur optimisme du fait que presque toutes les crises qui ont ravagé l'économie russe au cours des deux dernières décennies ont été suivies d'un boom.

"J'espère, nous espérons tous, que dans un avenir proche, tout va se stabiliser", a déclaré Angelina Minnigulova, cadre marketing chez le concessionnaire Volkswagen KorsGroup, qui a vu la demande chuter en raison de la flambée des prix des voitures.