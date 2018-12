(Actualisé) PARIS, 7 décembre (Reuters) - Emmanuel Macron et le gouvernement jouent gros samedi lors du quatrième week-end consécutif de manifestations des "Gilets jaunes", avec l'obsession d'éviter de nouvelles violences pour redevenir audible et prendre le chemin de la concertation. L'exécutif a fait monter les enchères à la veille de ce rendez-vous qui mobilisera 89.000 membres des forces de l'ordre pour éviter la répétition des violences qui ont dévasté les beaux quartiers de Paris samedi dernier. ---------------------------------------------------------------------------------------------- VERS UN SAMEDI A HAUT RISQUE Veillée d'armes inquiète avant un week-end crucial Mobilisation maximale dans l'attente des "Gilets jaunes Gilets jaunes-Paris baisse le rideau samedi Des "Gilets jaunes" appellent à ne pas manifester à Paris Des armes à feu peuvent circuler"-Griveaux LES CONSÉQUENCES POLITIQUES L'exécutif dialogue et tente de déminer Macron s'exprimera la semaine prochaine Le soutien des Français aux "Gilets jaunes" fléchit La prochaine séance de négociation Unédic reportée ECLAIRAGE-Macron fragilisé sur tous les plans Philippe ouvert à des mesures ciblant les bas salaires Les "Gilets jaunes" ont déjà obtenu plus que les syndicats Les syndicats dénoncent les violences La hausse de la taxe carbone est abandonnée Dépôt lundi d'une motion de censure de gauche à l'Assemblée Macron plus impopulaire que Hollande-sondage Les contours de la "grande concertation" prennent forme Macron en appelle aux partis, syndicats, patronat L'exécutif face au vertige de la foire aux revendications ENCADRE-Principales réformes repoussées depuis 18 mois Compte à rebours lancé pour la légitimité verte de la France Les "Gilets jaunes", révélateurs des fractures françaises Plainte de Castaner contre Dupont-Aignan, qui réplique Les Républicains réclament l'état d'urgence Le Pen et Mélenchon réclament des élections anticipées Les "Gilets jaunes" tendent le climat entre Macron et Hollande CHRONOLOGIE-France-Plus de quatre mois de crises pour le pouvoir LA RÉPONSE SÉCURITAIRE Un monstre a échappé à ses géniteurs", dit Castaner Castaner défend les interpellations musclées de lycéens Découverte de cocktails Molotov et bombes artisanales Ouverture d'une enquête sur un leader des "Gilets jaunes" Gilets jaunes-Comparutions à la chaîne au tribunal de Paris La crise des "Gilets jaunes" exacerbe le malaise policier Belloubet écarte la piste de l'état d'urgence L'IGPN saisie après la mort d'une octogénaire à Marseille LES RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES Les distributeurs évaluent le manque à gagner à €1,0 md Les entreprises, "boucs émissaires" de la révolte La réunion sur les tarifs des péages d'autoroutes annulée ANALYSE-Trou de souris budgétaire pour sortir de la crise Les engagements budgétaires envers l'UE maintenus Début d'effet "Gilets Jaunes" sur la dette Le marché de la mode replonge, les "Gilets jaunes" vont peser Le gel de l'électricité passerait par une baisse de taxes ENCADRÉ-La hausse des tarifs d'EDF et Engie peut être étalée La France en quasi-état d'urgence économique (Medef) Le Maire plaide pour une accélération de la baisse des impôts ENCADRE-L'impact économique des "Gilets jaunes" par secteur En Bourse, les "Gilets jaunes" pèsent sur la consommation Les commandes de voitures rechutent, impact des Gilets jaunes ----------------------------------------------------------------------------------------------