REFILE - Les États-Unis vont étudier si un traitement plus long au Paxlovid est nécessaire pour combattre les réinfections

Le National Institutes of Health des Etats-Unis est en pourparlers avec Pfizer Inc. pour étudier si un traitement antiviral COVID-19 Paxlovid plus long est nécessaire pour prévenir les réinfections, a déclaré mercredi le Dr Anthony Fauci, expert américain en maladies infectieuses.

"Nous allons planifier les études que nous allons mener relativement vite, dans les prochains jours" afin de déterminer si un traitement plus long est nécessaire ou non, a déclaré Fauci lors d'un briefing sur le COVID-19 à la Maison Blanche.

L'augmentation des cas de COVID-19 aux Etats-Unis entraîne une hausse de l'utilisation de la thérapeutique, avec plus de 660 000 cours de pilules Paxlovid administrés dans le pays jusqu'à présent.

Certains patients ont signalé que les symptômes du COVID-19 sont réapparus après avoir terminé le traitement de cinq jours et connu une amélioration, mais on ne sait pas exactement combien ont connu un tel rebond.

Dans l'essai clinique de Pfizer, environ 2 % des bénéficiaires qui ont reçu le traitement à deux médicaments ont vu leur charge virale augmenter après avoir terminé le cours standard, contre environ 1,5 % des bénéficiaires du placebo.

Le Dr Ashish Jha, coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, a déclaré que les données ont été compilées lorsque Delta était la variante dominante du coronavirus, et qu'il n'est pas clair si les réinfections sont plus fréquentes avec Omicron désormais prédominant.

Jha a déclaré que les réinfections ne semblent pas entraver la capacité de Paxlovid à réduire les hospitalisations et les décès dus au COVID-19.

Pfizer a suggéré qu'un deuxième traitement de cinq jours de Paxlovid pourrait traiter les réinfections. La Food and Drug Administration américaine a déclaré qu'il n'y a actuellement aucune preuve pour soutenir un deuxième traitement de cinq jours ou un traitement de dix jours de la pilule.