REFILE - Morrisons, le grand supermarché britannique, propose un accord de sauvetage de McColl's - Sky News

La grande chaîne de supermarchés britannique Morrisons a proposé un accord de sauvetage pour aider à éviter la faillite de la chaîne de magasins de proximité McColl's, a rapporté Sky News vendredi, un jour après que McColl's ait averti d'une possible mise sous administration.

Selon le rapport, la proposition de Morrisons, qui a un partenariat étendu avec McColl's, lui permettrait de rembourser intégralement les créanciers de cette dernière et de préserver la grande majorité de ses magasins et de ses emplois.

Morrisons a refusé de commenter et McColl's n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. (Reportage de Pushkala Aripaka et Amna Karimi à Bengaluru et James Davey à Londres ; édition par Uttaresh.V)