REMY COINTREAU en queue du SBF 120, Berenberg n'est plus à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rémy Cointreau (-2,52% à 123,8 euros) affiche la plus forte baisse de l’indice SBF 120 en raison de la dégradation de la recommandation de Berenberg. Ce dernier passe d’Achat à Conserver, avec un objectif de cours maintenu à 132 euros. Au milieu de toute la volatilité créée dans l'environnement commercial par les protestations à Hong Kong et les droits de douane américains sur les produits de l'Union européenne, l'analyste pense que, d'une manière générale, la croissance du cognac a ralenti cycliquement en Chine continentale.Il devient donc de plus en plus prudent à l'approche de la période clé du nouvel an chinois (25 janvier 2020, avec des livraisons à partir de fin novembre) et il s'attend à ce que 2020 soit une année difficile pour Rémy Cointreau.