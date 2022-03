RENAULT, NESTLE, IDEMITSU, ENEOS : les dernières décisions en Russie

Renault suspend finalement ses activités en Russie : le constructeur arrête la production de véhicules de sa propre marque et envisage de revoir son investissement dans le fabricant de Lada AvtoVaz. La Russie est le deuxième plus grand marché de Renault après la France.

Nestlé va interrompre les ventes des articles non essentiels, tels que KitKat, Nesquik et plusieurs dizaines d'autres marques en Russie.

Et les principaux raffineurs japonais de pétrole : Idemitsu Kosan et Eneos holdings annoncent cesser leurs importations de pétrole brut russe après l'exécution des contrats en cours, sur fond de problèmes de logistique, de paiement et de pression des consommateurs.

A voir ici :