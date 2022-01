RENDEMENTS DES FONDS SÉCURITÉ RETRAITE EURO ET DE LA GAMME ECHIQUIER AVENIR, SUPPORTS D'INVESTISSEMENT EXCLUSIFS DE PRIMOPER

Issu du partenariat avec Oradéa Vie, compagnie d'assurance vie de Société Générale Assurances dédiée aux partenariats en France, et La Financière de l'Echiquier, société de gestion d'actifs, le contrat PrimoPER est le Plan d'Epargne Retraite individuel (PERin) distribué en exclusivité par PRIMONIAL. Ce dispositif introduit par la loi Pacte est destiné à tout type d'investisseur souhaitant épargner en vue de sa retraite avec une fiscalité attractive au moment de l'investissement. Lancé en mai 2020, PrimoPER se positionne aujourd'hui comme une solution inédite sur le marché, regroupant les dernières innovations Produits du groupe Primonial et une offre financière diversifiée, capables de répondre aux besoins des épargnants et de les accompagner au mieux tout au long de leur vie, pendant les phases d'accumulation et de décumulation (sortie ou récupération) d'épargne.

Pour cela, 2 modes de gestion financière sont proposés aux adhérents :

➔ Une gestion libre qui offre un éventail de supports d'investissement parmi les plus larges du marché, permettant à chacun de se constituer une allocation en fonction de son profil de risque, notamment avec un fonds en euros dynamique, SÉCURITÉ RETRAITE EURO, assuré par Oradéa Vie, qui permet de capter la hausse potentielle des marchés financiers via un moteur de performance.

Deux scenarii sont possibles :

les marchés financiers augmentent, le rendement potentiel de Sécurité Retraite Euro augmente,

les marchés financiers baissent, le rendement de Sécurité Retraite Euro est potentiellement nul mais le capital net investi reste garanti à 100% 1.

En 2021, SÉCURITE RETRAITE EURO se distingue et affiche une performance de +2,35%2, parmi les meilleures du marché.

➔ Une gestion à horizon « CAP RETRAITE » qui s'adresse aux épargnants souhaitant une gestion clé en main élaborée par des professionnels. Cette gestion s'appuie notamment sur 2 supports innovants qui délivrent une performance en 2021 :

ECHIQUIER AVENIR DYNAMIQUE (SRRI 6) : +10,63%3 (fonds pivot de la gestion à horizon)

ECHIQUIER AVENIR (SRRI 3) : +1,88%3 (utilisé comme support intermédiaire lors de la phase de désensibilisation)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.

Ces deux supports de la gamme Avenir ont été conçus spécifiquement pour l'épargne retraite et composent la gestion à horizon « CAP RETRAITE » avec le fonds en euros traditionnel, EURO CLASSIQUE, qui permet la sécurisation progressive de l'épargne avant la retraite. Ils sont également disponibles en gestion libre.

EURO CLASSIQUE de PrimoPER, dans un contexte durable de taux bas, offre un rendement de +1,20%4, en hausse de 0,10% par rapport à l'an dernier.

Comme le précise Latifa Kamal, Directrice Développement Produits et Ingénierie Patrimoniale du groupe PRIMONIAL : « Plus de 18 mois après le lancement, les fonds Echiquier Avenir (SRRI 3) et Echiquier Avenir Dynamique (SRRI 6) répondent déjà présents. Pour rappel, ces fonds, disponibles en exclusivité dans PrimoPER, ont été spécifiquement conçus par La Financière de l'Échiquier pour un horizon d'investissement retraite. Ils visent une diversification importante à travers un univers d'investissement mondial, pour tirer parti des opportunités de croissance et de développement là où elles se trouvent (et là où elles se trouveront). Ils couvrent de multiples classes d'actifs : des plus traditionnelles (actions, obligations, devises, etc.) aux plus décorrélées (immobilier, infrastructures, capital-investissement et dette privée).

Et d'ajouter :

« Faisant suite à un contexte de marchés fortement chahutés en 2020, le moteur de performance de Sécurité Retraite Euro - indexé sur un mandat de gestion active confié à La Financière de l'Échiquier - a su profiter de la reprise très rapide du début 2021. Compte tenu de la volatilité forte des marchés, due aux incertitudes persistantes sur la situation sanitaire et à la montée de l'inflation, il a été décidé de sécuriser la performance acquise à la fin du premier semestre.

Ainsi, Sécurité Retraite Euro démontre sa capacité, seulement un an après son lancement, à délivrer un rendement attractif dans un contexte de taux bas. Nous nous réjouissons de pouvoir nous appuyer sur notre partenaire assureur Oradéa Vie pour continuer à proposer à nos clients des solutions répondant aux enjeux actuels ; c'est le cas récemment d'une nouvelle enveloppe PrimoPacte, support innovant de private equity5, unique sur le marché et dont la performance est déjà attractive. »

A noter : les fonds en euros de la gamme PrimoPER (Sécurité Retraite Euro et Euro Classique) offrent une garantie à 100 % du capital net investi6.

Lors d'un investissement sur le fonds Sécurité Retraite Euro, l'épargne des clients est investie en Année N sur le support en euros d'attente Euro Tremplin avant d'être transférée sur Sécurité Retraite Euro l'année suivante. En 2021, le fonds Euro Tremplin a délivré une performance de 1,20%7, stable par rapport à l'année dernière.