REPORTAGE-Amazonie-Les Mura jurent de "lutter jusqu'au dernier souffle"

par Jake Spring

CANUTAMA, Brésil, 23 août (Reuters) - Les Indiens de la tribu Mura du Brésil ont enduit leur corps de peinture rouge orangée, pris leurs arcs et leurs bâtons et sont partis dans la jungle cette semaine, prêts au combat pour défendre leur bien le plus précieux, la forêt amazonienne.

Plus de 18.000 Mura vivent dans l'Etat brésilien d'Amazonas, selon les données rassemblées par l'organisation non gouvernementale Instituto Socioambiental.

Des membres de la tribu ont conduit Reuters jusqu'à une zone de la taille de plusieurs terrains de football près de leur village où la forêt a été défrichée. Un vaste trou est creusé dans le sol marqué par les traces de lourdes machines.

Partout dans la région autour du village Mura, des poches de feu.

"Chaque jour qui passe, nous assistons à une avancée de la destruction: déforestation, invasion, exploitation forestière", raconte Handerch Wakana Mura, l'un des dirigeants d'un clan d'une soixantaine de personnes.

"Nous sommes tristes parce que la forêt meurt à chaque instant. Nous sentons le climat changer et le monde a besoin de la forêt."

Les Mura luttent depuis près de 20 ans pour que les terres autour de leur village soient classées réserve indigène officielle, ce qui apporterait des protections supplémentaires, explique Handerch Wakana Mura.

Le clan dit que ce sera une bataille difficile parce que le président brésilien Jair Bolsonaro s'est engagé à ne plus mettre en réserve de terres tribales.

OUVERT À LA TRONÇONNEUSE

La déforestation en Amazonie a augmenté de 67% au cours des sept premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier, selon l'agence de recherche spatiale brésilienne INPE.

Les incendies sont en hausse de plus de 80% au Brésil depuis le début de l'année, atteignant leur plus haut niveau depuis au moins 2013, toujours selon l'INPE.

Les écologistes accusent le président Bolsonaro d'encourager tacitement l'abattage des arbres ainsi que le défrichage, éventuellement en allumant des feux.

De fait, le clan n'a pas pu arrêter les bûcherons. La déforestation dans le secteur a commencé il y a quatre ans, et ce n'est que l'an dernier que les autorités ont chassé les bûcherons et ceux qui creusaient la roche pour aménager une chaussée à proximité.

L'exploitation forestière est ensuite passée de l'autre côté de la chaussée : une zone immense d'arbres abattus est visible par drone.

Plus tard, les Mura ont découvert un chemin dans la jungle avoisinante, ouvert récemment ouvert à la tronçonneuse et à la machette, un chemin pour les bûcherons et le signe avant-coureur d'un nouveau secteur dans leur collimateur.

Cette fois, le sentier est particulièrement proche d'un groupe de noisetiers dont les populations du secteur se nourrissent des fruits, expliquent Handerch Wakana Mura et d'autres chefs de tribus.

Le clan Mura a donc décidé de lutter contre les exploiteurs en déposant une plainte en justice ainsi qu'un recours auprès de l'agence de protection de l'environnement.

Le chef Raimundo Praia Belem Mura, qui a vécu sur cette terre toute sa vie, a juré de se battre jusqu'au bout.

"Pour cette forêt, déclare cet homme de 73 ans, je continuerai jusqu'à mon dernier souffle". (Danielle Rouquié pour le service français)