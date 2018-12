par Gilbert Reilhac

STRASBOURG, 12 décembre (Reuters) - Les rues du centre-ville de Strasbourg étaient désertes au lendemain de l’attentat qui a endeuillé son marché de Noël, fermé mercredi alors qu'il attire deux millions de visiteurs chaque année. Mais les habitants de la capitale de l'Alsace, empreints de fatalisme, tentent déjà de rebondir.

Rue des Grandes arcades, l’une des scènes de crime, des taches de sang oubliées ressemblent à des baies écrasées. Sur le parcours du tueur et devant le grand sapin de la place Kléber, des bouquets et bougies sont peu à peu déposées.

La plupart des commerçants ont baissé le rideau, comme certains restaurateurs qui ont, pour la plupart, gardé jusqu’à deux heures du matin leur clientèle confinée sur ordre des forces de l’ordre.

"La salle était remplie. On n’a rien entendu, rien vu, ce sont des gens qui sont entrés et ont dit qu’il fallait se mettre à l’abri", raconte Emilien Meyer, chef cuisinier du Saint-Sépulcre, une Winstub de la rue des Orfèvres où ont été relevés deux corps.

La porte est ouverte, mais le restaurant, une institution strasbourgeoise, est fermé.

"Je pensais ouvrir en me disant, ‘la vie continue’, mais quand je suis arrivée, l’ambiance dans la rue était quand même très pesante et les gens annulent les réservations", explique Claude Fricker, la gérante.

Au coin de la rue, M. Bui, serveur à la brasserie L’Italia, raconte, devant de rares clients, la même scène : "Au début on croyait que c’était une blague, mais quand on a vu les deux corps, on a compris". Il évalue à un quart d’heure le temps écoulé entre les premiers cris et l’arrivée de la police.

Dans une rue perpendiculaire, à l’autre bout de la rue et au plus près de la tuerie, la charcuterie-restaurant Porcus est une des rares échoppes ouvertes.

"J’ai besoin de travailler pour évacuer", confesse Sylviane Jardin, la directrice. "On savait que ça pouvait arriver, comme partout. Strasbourg est une ville sensible. On n’a pas le droit de se laisser submerger par la peur, sinon, ces personnes auront gagné."

RENFORCER LES CONTRÔLES

Dans la matinée, le maire Roland Ries, un socialiste soutien d’Emmanuel Macron, a tenu le même discours en annonçant que le marché de Noël, qui se tient depuis 1570, rouvrirait jeudi, "si du moins les conditions de sécurité sont réunies".

"Il faut que la vie reprenne le dessus, la vie normale. Ne nous laissons pas dévier de notre trajectoire par le geste d’un fanatique", a-t-il déclaré devant la presse.

Mais il a dû renoncer dans la soirée et le marché restera fermé jeudi, le tueur n'ayant pas été retrouvé mercredi soir.

Il est probable que le meilleur mois de l’année pour le commerce à Strasbourg ait été touché à défaut d’être coulé.

A l’hôtel Kléber, un trois étoiles de la place éponyme, les annulations se succèdent. En milieu de journée, seules huit chambres sur 38 étaient réservées pour le week-end contre toutes jusqu’à hier soir.

"Mais j’ai des journalistes qui viennent pour louer des chambres", philosophe la réceptionniste, Elena Bonal.

A la Petite Mairie, un restaurant qui avait prévu de fermer mercredi soir pour compenser la trop longue nuit de la veille, Marie Wagner, l’énergique patronne des lieux se dit à la fois "triste" et "révoltée". Elle n’hésite pas à critiquer des procédures de sécurité – contrôle des personnes avec ouverture des sacs et des manteaux – aux points d’entrée du centre-ville, qui commencent à 11h du matin pour cesser à 20 heures.

"Il ne faut pas renoncer au marché de Noël mais il faut faire plus de contrôles", dit-elle.

Le quartier du Hohberg, où résidait Chérif C., l’auteur présumé des faits, était tout aussi calme, sinon plus, mercredi, que le centre-ville.

Se définissant comme des voisins, deux jeunes de 20 ans et 19 ans souhaitant garder l’anonymat, ont raconté à Reuters leur stupeur.

"Il avait un grand frère radicalisé, toujours djellaba, toujours à la mosquée. Lui, c’était plutôt un jeune du quartier, en training", a dit le premier.

"Ici, c’est vraiment un quartier calme. Ça nous laisse tous sans voix", a ajouté le second. (avec Patrick Genthon et John Irish, édité par Yves Clarisse)