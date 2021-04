Quel avenir pour les pétrolières qui doivent se réinventer, au-delà du carbone ? Les modestes Repsol et Eni envisagent de procéder à des introductions en bourse minoritaires de leurs divisions vertes, pendant que les super majors européennes, BP, Shell et TotalEnergies, vont dépenser plusieurs milliards de dollars par an pour augmenter leurs activités à faible émission de carbone.

A voir ici :